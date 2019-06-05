Жителя Курганской области осудили на два с половиной года за надписи на стенах

Житель Половинского района Курганской области признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Как сообщают в прокуратуре региона, Курганский городской суд установил, что в ноябре прошлого года 23-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, с помощью баллона с краской нанес на стены двух домов в Кургане надписи, враждебные по отношению к лицам еврейской национальности.

С учетом предыдущих судимостей за угон автомобиля и кражу суд назначил обвиняемому наказание в виде двух с половиной лет колонии строгого режима.