Президентские гранты получат 36 проектов из Пермского края

36 проектов из Пермского края получат гранты президента РФ. 5,19 млн руб. выделено проекту «Разумеется» по развитию-кейс-культуры в некоммерческом секторе», системе обучения и обмену опытом представителей НКО и привлечению к общественной деятельности молодых профессионалов.

Еще 4, 44 млн руб. получит проект по развитию ветеранских НКО в малых территориях «Учимся друг у друга». 4,21 млн руб. направлено проекту «Служба качества жизни» по оказанию паллиативной помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, живущим не только в Перми, но и за пределами краевой столицы. В общей сложности проекты Пермского края получат поддержку Фонда на сумму 48,7 млн руб.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, среди победителей - проект по возрождению богадельни при Кунгурском Иоанно-Предтеченском женском монастыре, проект по поддержке и развитию Движения юных пожарных (ДЮП) на территории Перми и Пермского края, проект по развитию нового вида спорта для инклюзивных команд по чирлидингу «Чирлидинг без границ», создание инклюзивной ландшафтной экспозиции для слабовидящих в музее Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве и другие.