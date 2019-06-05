Bloomberg узнал о конфискации Deutsche Bank 20 т золота Венесуэлы

Немецкий Deutsche Bank решил взять под контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Конфискация произошла из-за невыплат по кредиту, полученному в 2016 году.

Агентство отметило, что по соглашению Венесуэла взяла у банка кредит на $750 млн с залогом 20 т золота. Отмечается, что Каракас не выполнил условия соглашения, которое истекает в 2021 году, поэтому банк досрочно прекратил его действие и конфисковал золото.

Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн. 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота, еще около 4 т — 13 мая. Страны-покупатели в тексте не указаны.

Ранее лидер оппозиционеров Венесуэлы Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post признал: предпринятая в начале мая попытка склонить венесуэльскую армию на сторону оппозиции провалилась. Теперь политик готов согласиться с американским военным вторжением в страну, если в США это сочтут необходимым.

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