Зеленский заявил о важности противодействия «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности работы с Польшей по вопросу европейской энергобезопасности, в частности противодействия газопроводу «Северный поток-2». Он отметил, что настроен на недопущение доминирования сложностей в украинско-польских отношениях.

«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку-2"»,— сказал господин Зеленский на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после встречи в Брюсселе.

Ранее министр энергетики США Рик Перри сообщил, что администрация американского президента планирует ввести санкции против проекта «Северный поток-2». Возможные санкции США против проекта прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле попытки Вашингтона помешать появлению трубопровода считают неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции. Позже сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода.

О том, какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров проекта, читайте в публикации “Ъ FM”.