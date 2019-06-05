Мау Владимир Александрович

Родился 29 декабря 1959 года в Москве. В 1981 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, в 1986 году — аспирантуру Института экономики АН СССР, где до 1990 года работал научным сотрудником. С 1993 по 1997 год был заместителем директора Института экономики переходного периода. В 1988–1992 годах преподавал в МГУ, в 1993–1999 годах — в ГУ ВШЭ. В 1997 году был назначен руководителем Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ. В 2002 году был избран ректором Академии народного хозяйства при правительстве РФ. С 2010 года занимает должность ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Автор 36 книг и более 800 статей, главный редактор журнала «Экономическая политика». Доктор экономических наук, профессор, имеет докторскую степень Университета Гренобля. Заслуженный экономист РФ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени (2012, 2017), орденом Почета (2009).