Воронежцам доверяют инициативу

Воронежский губернатор Александр Гусев утвердил программу «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» на 2020–2026 годы. По сравнению с программой 2014–2019 годов в ней уделяется больше внимания развитию общественного самоуправления. На реализацию программы областные власти готовы потратить 6,7 млрд руб., но не все целевые показатели амбициозны: к примеру, число довольных работой властей граждан должно за шесть лет вырасти всего на 2%. Эксперты считают акцент на общественном самоуправлении компенсацией за несамостоятельность муниципалитетов, а целевой показатель удовлетворенности граждан — объективным с учетом общего положения дел в стране.



Областная госпрограмма «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» утверждена постановлением правительства Воронежской области от 29 мая. Документ должен сменить аналогичную программу, рассчитанную на 2014–2019 годы. Планируемый объем финансирования программы — 6,7 млрд руб., в том числе 5,6 млрд руб. из областного бюджета, 884 млн руб. из федерального, 256 млн руб. из местных, а также средства физлиц — почти 13 млн руб.

Обозначенные в госпрограмме основные цели отличаются от целей предыдущего аналогичного документа. В 2014–2019 годах финансирование развития местного самоуправления (4,6 млрд руб.) должно было привести в первую очередь к росту налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов ежегодно на 7% (в редакции программы 2018 года), а численность переселившихся из-за рубежа соотечественников должна была достичь 10 тыс. человек. Теперь же, согласно документу, одной из ключевых целей станет развитие общественного самоуправления. В программы инициативного бюджетирования предполагается вовлечь 60% муниципальных образований при 14% в 2019 году (в результате число граждан, улучшивших условия проживания, должно вырасти с 530 тыс. до 775 тыс. человек).

Власти рассчитывают, что финансовое участие граждан в реализации местных инициатив вырастет с 3 до 3,7%.

Также задекларировано «вовлечение граждан в процессы принятия решений по вопросам местного значения» и «создание оптимальных условий» для регистрации актов гражданского состояния. Последняя цель упоминалась и в предыдущей программе.

Отдельно обозначены результаты, к которым должна привести реализация нового документа. Это увеличение «уровня удовлетворенности населения» деятельностью органов местного самоуправления с 54% в базовом 2019 году до 56%; обустройство 170 объектов, отобранных на принципах инициативного бюджетирования; сокращение числа требующих ремонта мемориальных комплексов; поддержка 140 местных инициатив; реализация 1,4 тыс. социально значимых проектов территориального общественного самоуправления (ТОС); реализация десяти инвестпроектов по созданию объектов инфраструктуры, а также улучшение экономических показателей муниципалитетов, в том числе рост налогов.

Способы, которыми предстоит добиваться этих целей, весьма разнообразны. Муниципалитеты должны будут активнее участвовать в конкурсах «Самое красивое село», «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» и «Лучшая муниципальная практика». Граждан нужно будет привлекать к участию в ТОС (доля вовлеченных в него воронежцев должна вырасти с 22 до 28,6%). Муниципальным властям предстоит построить один мемориальный комплекс и отремонтировать 50 воинских захоронений, довести долю соответствующих административным регламентам помещений органов ЗАГС с 97,4 до 100%.

В департаменте по развитию муниципальных образований Воронежской области рассказали “Ъ-Черноземье”, что отсутствие в новой программе целей по переселению соотечественников в регион связано с передачей этого направления в 2016 году в госпрограмму «Содействие занятости населения». «Задачи по росту налоговых и неналоговых доходов по-прежнему стоят, мы даже ввели поощрения для муниципалитетов за рост показателей, — пояснили “Ъ-Черноземье” в департаменте. — ТОСы мы поддерживаем с 2015 года, и одна из задач новой госпрограммы — повысить активность нашего населения, чтобы оно не только говорило о проблемах, но и помогало их решать».

Избранный от Воронежской области член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Андрей Марков считает оправданным повышенное внимание к общественному самоуправлению. «Мы видим, что ТОС — одно из основных направлений и в федеральных госпрограммах, в частности госпрограмме развития сельских территорий. На мой взгляд, следование принципу общественного самоуправления позволит более эффективно расходовать средства на развитие муниципалитетов. Чисто административное управление без участия граждан может содержать риск ошибки», — полагает господин Марков.

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что о реальном решении гражданами вопросов местного самоуправления «вряд ли можно вести речь». «За последние годы местное самоуправление жестко встроилось в управленческую и финансовую вертикаль. Прямых выборов глав муниципалитетов практически не осталось, а если они есть, то сохраняется недостаток политической конкуренции. Перед властью встает вопрос: как демонстрировать хоть какую-то активность граждан? Такая возможность найдена — это ТОСы и инициативное бюджетирование. Гражданам дают возможность поучаствовать в решении "дворовых" вопросов, компенсируя лишение местного самоуправления автономии», — отметил господин Слатинов.

По его словам, внимание именно воронежских властей к ТОСам закономерно: «Регион претендует на лидерство в развитии общественного самоуправления». По мнению господина Слатинова, целевой показатель роста на 2% числа граждан, довольных местными властями, говорит об объективности составителей программы: «Власти заранее вписывают в эту цифру неудовлетворенность граждан общим положением дел в стране. Усилия в части ТОС могут поднять показатель, но не переломят общий эффект».

Олег Мухин