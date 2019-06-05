Кондитер спекся

По итогам 2018 года ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина и Артема Кузнецова) не только получило чистый убыток, но и на 1,3 тыс. т уменьшило количество произведенной продукции. По данным предприятия, влияние на объемы реализации оказывают не только крупные (ООО «КДВ Групп», АО «Конти-Рус», АО «Славянка-Люкс», ООО «Невский кондитер»), но и мелкие конкуренты, способные «предложить более низкие цены и расширенный интересный ассортимент». Эксперты отмечают, что падение показателей произошло на фоне роста спроса в 2018 году, и прогнозируют ухудшение ситуации в 2019-м.



Как следует из опубликованной вчера отчетности Воронежской кондитерской фабрики за 2018 год, предприятие произвело 26,8 тыс. т кондитерских изделий. Это на 1,3 тыс. т (4,7%) меньше, чем в 2017-м. Наибольшее падение зафиксировано по конфетам, оно в прошлом году снизилось на 1,2 тыс. т, или на 13%. Также на 965 т (11,8%) упало производство карамели, на 199 т (7%) — вафель, на 44,5 т (12,6%) — новогодних подарков. Зато, как указано в отчетности, выросли объемы зефира (455,5 т, или 19,1%), печенья (329,7 т, или 10,3%), вафельных тортов (189,9 т, или 11,4%) и драже (62,5 т, или 9,4%). Все это позволило почти сохранить долю на рынке: в 2017 году ВКФ занимала 0,94%, в 2018-м — 0,89%.

В то же время падение объемов сказалось на финпоказателях компании. Ее выручка снизилась с 3,3 млрд руб. по итогам 2017-го до 2,9 млрд руб. по итогам 2018-го. Чистый убыток составил 25,5 млн руб., хотя ранее предприятие получило чистую прибыль в размере 308,4 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», ВКФ показала чистый убыток впервые с 1999 года (наиболее ранняя представленная в базе данных отчетность). При этом компания продолжает работать с убытком: согласно отчетности за первый квартал 2019 года, чистый убыток составил 20,5 млн руб. За тот же период 2018-го он равнялся 2,8 млн руб. Выручка ВКФ в сравнении с январем-мартом прошлого года выросла с 536 млн руб. до 623,2 млн руб.

Впрочем, согласно годовой отчетности, кредиторская задолженность фабрики уменьшилась на 506,2 млн руб. и составила 924,3 млн руб., а активы предприятия за год сократились на 524 млн руб. Дивиденды по итогам года выплачиваться не будут. По данным самой компании, «значительное влияние на объемы реализации» оказывают конкуренты, среди которых расположенная в пригороде Воронежа фабрика ООО «КДВ Групп», находящаяся в Курской области АО «Конти-Рус», белгородское АО «Славянка-Люкс» и пензенское ООО «Невский кондитер», а также развитие небольших местных предприятий, «способных предложить более низкие цены и расширенный интересный ассортимент». Кроме того, крупные сетевые магазины разрабатывают «свои частные торговые марки», цена которых «значительно ниже, чем средняя цена аналогичной продукции на рынке».

Основным направлением на ВКФ, как сказано в отчете, стало развитие продуктов в сегменте «эконом» из-за «сложившейся экономической ситуацией на рынке».

«Российские компании в производстве используют зарубежное сырье и оборудование. Их приобретают за валюту. Продолжается рост цен на основное стратегическое сырье: мука, какао-масло, сухое молоко и другое. В связи с этим производители кондитерских изделий вынуждены повышать цену на производимую продукцию», — указали в компании.

По мнению экспертов, отчетность ВКФ нерелевантна рыночным тенденциям и более показательна была бы отчетность «Объединенных кондитеров» в целом. Но ее в свободном доступе нет. По данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), 2018 год был лучшим для отечественного кондитерского рынка после кризиса: среднедушевое потребление изделий составило 24,6 кг в год на человека, производство выросло до 3,8 млн т, увеличились потребление и продажи, а цены остались практически на уровне 2017-го. «В 2019 году ситуация ухудшилась: цены растут, спрос стагнирует или даже сокращается в отельных сегментах, а борьба производителей за тощающие кошельки потребителей усиливается», — рассказала исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина.

По словам президента некоммерческого партнерства «Гильдия пекарей и кондитеров Воронежской области» Марины Лютиковой, покупательская способность населения падает с 2014 года, а кондитерская продукция не предмет первой необходимости.

Елизавета Никитина отмечает сильную конкурентную среду не только в Воронежской области, но и в целом в центральной части России: «В регионе расположены крупные производства, которые покрывают европейскую часть страны, причем их продукция дешевая и адаптированная под вкусы современных потребителей». По словам госпожи Никитиной, мелкие производители могут составить конкуренцию крупным игрокам только в небольших специализированных нишах. «По таким сегментам, как конфеты, печенье и вафли, крупные производства более конкурентны. Однако в нишах вроде здорового питания или этнических продуктов их могут потеснить небольшие компании. Но такие позиции зачастую даже неинтересны крупным игрокам», — добавила она. С ней согласна Марина Лютикова: «Мелкие игроки никак не могут конкурировать с крупными, у них просто нет необходимого для этого объема производства. Поэтому рынок сейчас движется в сторону укрупнения».

Александр Прытков