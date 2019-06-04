6,5 тысяч человек отметили Ураза-байрам в соборной мечети в Екатеринбурге

По данным сайта уральского муфтията, 6,5 тыс. человек посетили соборную мечеть в Екатеринбурге, чтобы принять участие в праздничной молитве в честь мусульманского праздника Ураза-байрам. Верующие начали собираться после полуночи. Из-за большого количества желающих присутствовать на празднике некоторые не смогли попасть в мечеть и совершали намаз во дворе и на ближайших улицах.

Чтобы все желающие смогли совершить праздничное поклонение соборной мечети, намаз и хутбу (проповедь) провели пять раз. Проповедь прочел председатель духовного управления мусульман Урала муфтий-хазрат Сибагатулла-хаджи Сайдулин. После намаза и проповеди верующие могли посетить мусульманский рынок, где были приготовлены праздничные угощения и сладости.

Ураза-байрам — один из самых важных мусульманских праздников, который в этом году приходится на 4 июня. В этот день заканчивается пост в священный месяц Рамадан, когда верующие воздерживались от еды и развлечений. Праздничная молитва – ид-намаз – проходит одновременно во всех мечетях.

Арина Магеррамова