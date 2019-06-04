Инвестор перехитрил биткойн

Неизвестный инвестор заработал на биткойне $15 млн за 2 часа: один из клиентов криптовалютной биржи Coinbase за полчаса до падения курса продал 25 тыс. биткойнов на сумму $215 млн. После того как «электронные деньги» подешевели, он выкупил такое же число монет только уже за $200 млн. В ночь на 4 июня биткойн внезапно подешевел на 8%. Инвесторы в целом потеряли $20 млрд. Сейчас он торгуется ниже $8 тыс. за монету.

Вполне вероятно, что манипуляции отдельных игроков привели к резкому падению курса. Однако пресечь это пока невозможно, говорит партнер криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис: «Безусловно, действия так называемых “китов” — крупных держателей биткойна, которые могут покупать и продавать его большими капиталами на криптовалютных биржах — конечно, могут влиять на цену. Возможно, что именно эти действия повлияли на ту корректировку, которая происходит сейчас на рынке.

Пока биткойн в большинстве стран мира находится в “сером поле” — ни разрешен, ни запрещен — и еще нет четко сформулированных правил игры, я думаю, такое будет повторятся.

Паниковать не стоит: тем, кто держал криптовалюту как актив, стоит продолжать это делать, но тем не менее тем, кто хочет заходить на рынок сейчас, стоит подождать еще большей коррекции и тогда уже заходить на рынок. Я думаю, что, когда биткойн начнет стоить $6,7-6,5 тыс., тогда, вероятно, произойдет разворот, и мы увидим следующие высшие ценовые значения».

Криптовалюта упала не из-за манипуляций со стороны владельцев биткойнов, а по другим причинам, считает председатель экспертного совета по блокчейн-технологиям фонда DTI Александр Бутманов. По его мнению, скоро она вновь пойдет в рост: «Возможно, инвестор где-то заработал денег, а где-то перекрывался на другой бирже, или это хеджирующая позиция какой-нибудь сделки, где он взял в долг в биткойнах. То есть чаще всего, к сожалению, мы не видим всю подноготную сделок, и утверждать, что рынок двигается из-за того, что двум-трем игрокам это нужно, нельзя. Есть предположение, что движение биткойна связано с тем, что в Китае началась новая волна негативных расследований относительно майнинга и локальных бирж, но пока это квалифицируется как слухи. В целом движение в 15% от максимумов для внутренней волатильности не является чем-то большим. Если одновременно с биткойном эфир не снижается, значит, скорее всего, ценового подтверждения нет, и падение может быть выкуплено в ближайшие дни».

За апрель и май курс биткойна вырос почти в два раза. Дальнейший рост криптовалюты недавно также спрогнозировал аналитик с Уолл-стрит, сооснователь американской исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Том Ли. По его словам, «криптозима завершилась». Главный его довод заключается в том, что после каждого падения цены биткойн теперь быстро восстанавливается.

Яна Пашаева