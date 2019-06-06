Новые точки

По прогнозам к 2025 году Петербург будет посещать более 10 млн человек. Как отмечают эксперты, гостей города все больше интересуют новые достопримечательности и нетривиальные маршруты.

По данным статистики, не более 15% возвращаются в Петербург вновь. В популярных европейских городах этот показатель составляет около 80%. При этом основные точки туристического маршрута, такие как Эрмитаж, Петергоф или Русский музей, посещаются только один раз. По данным исследования сервиса Ostrovok.ru, не все традиционные городские достопримечательности вызывают интерес у туристов. К примеру, в число известных мест Петербурга, которые не привлекают гостей города, попали архитектурный комплекс «Апраксин двор» или Думская улица с многочисленными барами. Кроме того, не вызывают восхищения «Чижик-Пыжик», стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, крейсер «Аврора».

Повысить возвратность туристического потока может проведение в городе регулярных уникальных и интересных мероприятий. По словам заместителя генерального директора СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Светланы Юрьевой, в Петербурге постоянно развиваются новые туристические направления. В частности, предлагается рассматривать город как столицу свадебной индустрии, литературы или яхтинга. Кроме того, по ее словам, возвращается интерес к промышленному туризму.

Петербург уже давно продвигается в качестве центра делового и событийного туризма, а Смольный рассматривает этот сегмент как эффективный источник пополнения городского бюджета и одну из ключевых отраслей экономики. Поэтому отдельное направление — развитие точек притяжения для потока деловых туристов. Благодаря росту количества бизнес-путешественников сезон, который в Северной столице традиционно не так продолжителен, увеличивается. Но пока город на Неве проигрывает по бизнес-туризму столице, хотя и находится на втором месте по числу проводимых мероприятий. А большая часть проводимых в городе крупных конференций и событий инициируется федеральными, а не городскими властям.

Одним из перспективных направлений игроки туристической отрасли называют распространение программ так называемых incentive-туров. Речь идет о корпоративных поездках, которыми компании поощряют своих сотрудников. Во всем мире это очень популярное направление. Такие программы не привязаны к сезону или конкретному мероприятию. «Дискуссия о недооцененности Петербурга как туристического центра России ведется не первый год. Конечно, городу необходимы новые культурно-массовые мероприятия и точки их проведения. Другое дело, что за этим должна поспевать и гостиничная инфраструктура — в первую очередь это создание проектов для разных потоков туристов: как объектов высокой категории, так и среднего и низкого ценового сегмента. Мы должны думать и о продвижении развлекательного сегмента, и о конкретных условиях для развития туризма»,— говорит директор по продажам комплекса апарт-отелей Valo Марина Сторожева.

Традиционные точки притяжения туристов полностью потерять актуальность, конечно, не могут. Однако потребности и интересы постепенно смещаются. В Петербурге есть объекты, имеющие удачную локацию, обладающие исторической ценностью, но требующие реконструкции и обновления. Новые достопримечательности должны соответствовать вызовам современности и запросам урбанистики на многофункциональность, экологичность и эргономичность городской среды. Одним из успешных примеров создания новых достопримечательностей можно считать Новую Голландию. Проект настолько популярен, что, несмотря на грамотное проектирование пространства и планирование активностей, остров часто не справляется с наплывом посетителей. По мнению экспертов, это признак того, что городу остро не хватает подобных мест. В числе новых достопримечательностей, которые отмечают туристы, также музей-макет «Петровская акватория» на Малой Морской улице или восстановленный линейный корабль четвертого ранга «Полтава».

«Каждый инвестор стремится к получению прибыли, но главное в успехе таких проектов — найти баланс между коммерческой и социальной функциями. И это во многом творческая задача»,— считает партнер и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков.

Одной из новых точек притяжения станет «Лахта-центр», который вскоре начнет работать. Уже сейчас проект является одним из самых фотографируемых в городе. В составе комплекса предусмотрен целый ряд общественных функций, в частности, смотровая площадка. Новой точкой притяжения стало пространство бывшего завода «Севкабель» в Василеостровском районе, также популярен открывшийся недавно Планетарий № 1.

Появлению знаковых объектов и символов города способствует проведение крупных деловых и спортивных событий. Благодаря чемпионату мира по футболу город получил новый стадион, который уже включен во все путеводители для туристов. К чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году, список новых достопримечательностей пополнится ледовой ареной, которая станет центром турнира.

По данным туристических операторов, среди туристов растет запрос не только на осмотр достопримечательностей, а на нетривиальные и авторские маршруты. Гости Петербурга хотят не просто смотреть на красивые виды, а погрузиться в жизнь города и его обитателей. Спрос частично обусловлен аудиторией. Как отмечают представители туриндустрии, сейчас все большую долю посещающих город составляют молодые люди в возрасте 20–30 лет. При этом путешествия они планируют самостоятельно, бронируя через интернет все необходимые услуги. У таких туристов все больше интереса вызывают прогулки по непарадному Петербургу: экскурсии по крышам, дворам, парадным, заброшенным локациям. В ответ на этот спрос активно развиваются небольшие компании, агентства, специализирующиеся на такого рода услугах. Сейчас в городе уже действует довольно много сервисов, на которых можно как заказать экскурсии, так и получить информацию о событиях. Одним из таких проектов является российский стартап Tripster, который предлагает несколько тысяч нестандартных маршрутов от местных жителей в разных городах мира. По аналитическим данным сервиса, около 40% путешествующих ходят в поездках на экскурсии и тратят на это около 15% бюджета поездки. Однако пока доля онлайн-бронирований не очень велика и составляет около 5%.

По мнению Максима Ползикова, туристы больше не хотят просто осматривать достопримечательности или ходить по музеям, они хотят погрузиться в атмосферу города — прикоснуться к местному колориту и образу жизни. «Именно поэтому востребованными становятся различные интерактивные форматы и городские общественные пространства, которые посещают и местные жители, и гости. Во всем мире, новые общественные пространства, созданные зачастую в результате обновления исторических мест, превращаются в настоящие места притяжения и гарантированно становятся частью туристических маршрутов»,— рассуждает он.

Алексей Марков