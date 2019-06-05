Особо крупная условность

В Новосибирске вынесли приговор по делу о хищении свыше 230 млн руб. у ФГУП «ФТ-Центр» — госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью. Бывшему руководителю ее сибирского филиала Евгению Богораду суд назначил условный срок, признав виновным в особо крупном мошенничестве. Семь лет Евгений Богорад, он же Элсамех Рами, скрывался в США и Израиле, но в 2017 году добровольно вернулся в Россию и сдался властям.

В Новосибирске во вторник завершился суд над бывшим руководителем сибирского филиала госкомпании «ФТ-центр» 51-летним Евгением Богорадом. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

Дело о масштабных хищениях во ФГУП следственные органы завели десять лет назад. Основанием для этого послужили материалы совместной проверки, проведенной управлением Генпрокуратуры в Сибирском ФО и Росимуществом. Схема хищений, по версии следствия, была основана на заключении фиктивных договоров об оказании госкомпании охранных, юридических и аутсорсинговых услуг. Ущерб, по данным силовиков, превысил 230 млн руб.

Экс-глава сибирского филиала госкомпании Евгений Богорад был единственным из обвиняемых, кому удалось скрыться. Сначала он уехал с семьей в Майами, а оттуда перебрался в Израиль. Господину Богораду, взявшему себе имя Элсамех Рами, было предоставлено второе гражданство. В 2014 году суд огласил приговор другим фигурантам дела. Пятерым он назначил условные сроки — от трех до шести лет — и символические штрафы — от 50 до 100 тыс. руб. Двое подсудимых были полностью оправданы. В январе 2017 года господин Богорад вернулся в Россию и сдался властям. Задерживать его не стали.

В июне 2017 года по делу начался судебный процесс, который затянулся на два года. «В период моей работы во ФГУП "ФТ-Центр" я не преследовал цель личного обогащения, хотя возможностей для этого у меня было очень много. Если бы я действительно намеревался увеличить свое благосостояние, у меня для этого были бы другие способы. Гораздо проще, прибыльнее и безопаснее было бы продавать находившуюся в ведении филиала недвижимость своим друзьям и знакомым по заниженной цене. Фактической причиной возбуждения в отношении меня дела и моего массированного уголовного преследования являлся мой затяжной конф­ликт с правительством Новосибирской области как раз из-за того, что я активно препятствовал незаконной "прихватизации" федерального имущества»,— заявил господин Богорад на одном из судебных заседаний. Подсудимый признал ответственность за ненадлежащий контроль за работой филиала «ФТ-Центра»:

«Как руководитель, я в первую очередь обязан был подобрать надежных исполнителей, и с этой задачей я не справился».

Суд отнесся к Евгению Богораду со снисхождением и назначил 5,5 лет условно и штраф в размере 550 тыс. руб. (гособвинение требовало для него 6,5 лет колонии). По словам адвоката Сергея Николаева, вопрос об обжаловании будет решен после получения копии приговора и его детального изучения.

Константин Воронов