Путин поручил главе МЧС разобраться со взрывами на заводе в Дзержинске

Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Евгения Зиничева выяснить, почему недочеты в работе завода «Кристалл» в Дзержинске не были устранены после предыдущего ЧП и на предприятии произошел еще один взрыв. «Что они делали? Что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва?» — сказал господин Путин на совещании с членами правительства.

Господин Путин отметил, что намерен обсудить этот вопрос с прокуратурой. «Там должна быть объективная оценка. И вы в ходе экспертиз помогите правоохранительным органам»,— сказал Владимир Путин.

Напомним, 1 июня на территории оборонного предприятия «Кристалл» в Дзержинске произошло два взрыва. За медицинской помощью обратились 79 человек, пострадали 42. Взрыв повредил 200 зданий. Управление Следственного комитета России по Нижегородской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Это уже второй инцидент за последние два месяца: в апреле на «Кристалле» произошел взрыв, который полностью разрушил один из цехов.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Взрывы кристальной частоты».