Бюджет Воронежской области выделил первые средства на консервацию Ротонды

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение о выделении первых 9 млн руб. из регионального бюджета на консервацию воронежской Ротонды, части здания бывшей областной больницы с сохранившимися следами от осколков и пуль времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил курирующий проект депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко. В целом стоимость работ по консервации может составить 18,7 млн руб.

По словам господина Ревенко, работы должны быть завершены к 2020 году. Напомним, по решению господина Гусева строительные работы будут полностью финансироваться из областного бюджета, средства федеральной казны привлекаться не будут. Лишь на подготовку документации порядка 1,2 млн руб. выделяло Российское военно-историческое общество, чье отделение в Воронеже возглавляет парламентарий. Остальные порядка 400 тыс. руб. — спонсорские средства, в частности, от воронежского цирка и завода «Воронежстальмост». Еще около 30 тыс. руб. собрали горожане с помощью краундфаундинга.

Внешний вид памятника истории постройки 30-х годов прошлого века должен остаться неизменным. Планируется обрезать излишки (но не более 30%) арматуры и свисающие на ней куски бетона, поскольку «на ветру они создают колебания, которые разрушают конструкцию». Оставшаяся арматура, бетонные столбы и перекрытия будут очищены с использованием сжатого воздуха, укреплены дополнительными стяжками и анкерами, а после — обработаны защитными гидрофобными составами на основе лития, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Перекрытия второго этажа для защиты Ротонды от воды будут накрыты стальными листами, которые не будут заметны для наблюдателей. Также планируется благоустройство прилегающей территории. Консервация должна начаться этим летом.

Подробнее о проекте консервации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Владимиру Мединскому напомнили о Ротонде».

Сергей Калашников