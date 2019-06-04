Власти Петербурга выкупят у «Дальпитерстроя» 479 социальных квартир за 2 млрд рублей

Комитет имущественных отношений Петербурга подвел итоги пяти конкурсов на приобретение квартир для льготников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все контракты по итогам проведенных аукционов заключены с ООО «СК "Дальпитерстрой"», сообщили в пресс-службе КИО.

Согласно контрактам, Смольный закупит у компании в общей сложности 479 квартир разной площади на общую сумму более 2 млрд рублей. Все они будут приобретаться в многоквартирных домах со сроком ввода в 2019 году. Передача первых квартир в собственность Петербурга состоится в 2020 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга также закупят 136 квартир для льготников на сумму около 805 млн руб. у компании «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад».