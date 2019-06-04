Центры «Мой бизнес» появятся в еще трех городах Ростовской области

В крупнейших городах Ростовской области — Ростове, Таганроге, Волгодонске и Новочеркасске — начнут работать центры «Мой бизнес», сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Центр «Мой бизнес» будет работать по принципу «одного окна», предприниматели смогут пройти в нем регистрацию, получить микрозайм и поручительство на льготных условиях, проконсультироваться со специалистами.

Напомним, недавно такой центр открылся в Волгодонске на базе ООО «Консультационный центр «Партнер-Консалтинг». Отмечается, что в нем уже оказано 475 бесплатных консультаций.

Кристина Федичкина