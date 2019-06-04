Среди россиян в теории растут протестные настроения

Россиян, которые готовы участвовать в протестах, стало больше — таковы результаты опроса «Левада-центра». Если в феврале 2019-го 26% граждан пришли бы на акцию против падения уровня жизни, то сейчас это число увеличилось еще на 1%, к политическим протестам присоединились бы 22%, а не 20% россиян, как раньше.

Недовольство людей качеством жизни растет, и такие показатели складываются в определенный тренд, отметил политолог Дмитрий Орешкин: «Важна не конкретная прибавка к этим показателям, а более долгосрочная тенденция. Похоже, она склонна к увеличению, и понятно, почему. Потому что люди испытывают все больший стресс. И главное — у россиян отсутствует вера в то, что ситуация может улучшиться. Оснований для оптимизма нет, скорее есть признаки ухудшения. Мы видим, что цены не снижаются, а у значительной части населения доходы не растут. Об этом, в частности, свидетельствуют данные РАНХиГС.

Поэтому происходит некоторая радикализация общественного сознания, но это не следует интерпретировать как желание людей выйти на митинг завтра.

Сказать, что я готов протестовать, и на самом деле выйти на улицу — это разные вещи».

При этом почти 70% респондентов считают, что протестные акции в их населенных пунктах маловероятны, и не готовы в них участвовать. Возможность проведения протестов с политическими требованиями допустили только 24% россиян.

Абсолютное большинство российских граждан просто не знают, как защищать свои права, считает политический консультант Алексей Куртов: «Те 70%, которые заявляют о неготовности поддержать протест, на самом деле, не связывают свою гражданскую активность с возможностью улучшать, ухудшать и вообще как-то влиять на политическую и экономическую жизнь страны. Люди привыкли к тому, что они честно работают, получают зарплату, значит, все должно происходить само собой. У нас, к сожалению, не сформированы институты прямой ответственности, поэтому мало интереса к политическим процессам, поэтому у нас и на выборах, особенно региональных, такие невысокие показатели явки. Хотя, казалось бы, именно они должны производить гораздо больше интерес, чем президентские выборы, потому что это касается лично людей — бюджета, благоустройства, распределения денег на здравоохранение и так далее.

Но этим люди не интересуются, потому что они не научились тому, что они в принципе могут на это влиять.

Поэтому, собственно, и цифры такие».

Согласно данным «Левада-центра», 87% россиян не замечали, чтобы в их населенных пунктах проходили какие-либо протесты за последние два-три месяца. При этом 42% опрошенных следили за дискуссией вокруг строительства храма в Екатеринбурге, но примерно столько же об этих спорах вообще не слышали.

Александра Козлова