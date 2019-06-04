Железнодорожников заподозрили во взяточничестве

Масштабные обыски прошли во вторник в управлении Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД). Силовики искали доказательства «многомиллионных взяток», которые работники диспетчерской службы дороги якобы брали с 2017 года у транспортных компаний за ускоренное обслуживание вагонов. Также проверяется возможная причастность к этим преступлениям руководящих работников ДВЖД. Одним из фигурантов дела может оказаться главный инженер ДВЖД в ранге первого замначальника Алексей Хворостов.

В кабинетах управления ДВЖД в Хабаровске во вторник с утра проходили обыски. Как сообщило Дальневосточное управление на транспорте (ДВСУТ) Следственного комитета России (СКР), оперативно-разыскные мероприятия прошли в рамках расследования уголовных дел о взяточничестве. Дела возбуждены в отношении бывшего начальника Владивостокского центра по организации работы станций и трех маневровых диспетчеров станции Хабаровск-II. Высокопоставленный сотрудник управления ДВЖД подозревается в получении крупной и особо крупной взятки (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ), диспетчеры — в «значительных» и крупных взятках в 2015–2019 годах.

По данным следствия, деньги брали у представителей транспортных компаний, взамен оказывали профильные услуги — способствовали ускоренной подаче и уборке вагонов.

Диспетчеры, по материалам дела, получали по 100–150 тыс. руб., а общая сумма взяток, по предварительным данным, оценивается в 3,5 млн руб.

Отметим, что в сентябре 2018 года сообщалось о задержании и аресте бывшего начальника Владивостокского центра по организации работы станций Максима Черемисина и руководителя центра Олега Галина, который был помещен под домашний арест. Им, а также арестованному первому заместителю Дальневосточной дирекции управления движением Алексею Новикову инкриминировалось получение взяток от коммерческих грузотранспортных организаций за «незаконное бездействие и попустительство по службе, в том числе за непринятие мер к проверке грузов, выявлению фактов занижения провозной платы и привлечению нарушителей к ответственности».

«Проведены обыски в жилых, подсобных помещениях, автомобилях, принадлежащих подозреваемым и их коллегам, по месту работы сотрудников РЖД, изъяты вещественные доказательства»,— сообщили в полиции.





Также устанавливаются дополнительные эпизоды, проверяется возможная причастность руководящего состава региональных подразделений РЖД. Так, по данным ИА «Хабаровский край сегодня», фигурантом дела может оказаться главный инженер ДВЖД 44-летний Алексей Хворостов. В соцсетях прошла информация о том, что его якобы вывели из здания управления после обысков. Также обыскивали особняк одного из заместителей начальника дороги.

Источник в управлении ДВЖД подтвердил “Ъ”, что обыскивали кабинет главного инженера.

«У двери сидел сотрудник органов, никого не пускал. А позже Хворостова вывели в окружении омоновцев»,— сказал собеседник и добавил, что начальник ДВЖД Николай Маклыгин находится в эти дни на Сахалине, в отъезде и его первый заместитель Игорь Филатов.

По данным Дальневосточного управления полиции на транспорте (УТ МВД по ДФО), период совершения предполагаемых преступлений в Хабаровске ограничивается 2017–2019 годами, а сумма взяток «составляет несколько миллионов рублей». Обыски и следственные действия ведут одновременно 20 следственно-оперативных групп. Как отмечается, параллельно факты коррупции на дороге выявили также сотрудники УФСБ по Приморскому краю.

В управлении ДВЖД факты обысков подтвердили, но уточнить места их проведения отказались. Ситуацию там не комментируют.

Эрнест Филипповский, Хабаровск