Банкиру предъявили счет

Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова. Он обвиняется в растрате средств кредитного учреждения на сумму около 730 млн руб.

О завершении расследования уголовного дела банкира сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Делом занималось Главное следственное управление СКР.

По версии следствия, в 2016 году Сергей Салогубов, его преемница на посту президента банка Ольга Саберова и их сообщники создали преступную группу для хищения средств кредитного учреждения. Как рассказывал ранее “Ъ”, события, которые легли в основу уголовного дела, произошли незадолго до отзыва у банка лицензии (лишен ее в сентябре 2016 года в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в активы низкого качества).

Тогда банкиры оформили три договора уступки прав требования по кредитным договорам и пять договоров купли-продажи недвижимости.

Взамен Роспромбанку был предложен огромный земельный участок с домом в престижном районе Подмосковья, который по документам стоил более 1 млрд руб. Позже следствие установило, что участок стоил значительно дешевле. Таким образом, полагают в СКР, банку был причинен ущерб на сумму более 730 млн руб.

Изначально дело расследовалось по ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), но затем было переквалифицировано. Задержали Сергея Салогубова осенью позапрошлого года. Тогда же по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы заключил его под стражу. Вины банкир не признавал, утверждая, что никакого криминала в его действиях не было, а заключаемые сделки он считал вполне удачными для Роспромбанка.

Ольге Саберовой обвинение было предъявлено заочно, она объявлена в международный розыск. «Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению остальных соучастников преступления»,— сообщили в СКР.

Александр Александров