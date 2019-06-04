В Подмосковье убили директора торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов. Следственные органы СКР по Московской области возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По предварительным данным, Николай Леонов приехал на работу и зашел в ТЦ со стороны служебного входа. Когда он вошел в небольшое подсобное помещение, следом за ним забежал киллер в мотоциклетном шлеме. На видеозаписи, снятой камерой наружного наблюдения видно, что после убийства предполагаемый преступник скрылся на мотоцикле. Потерпевший скончался на месте преступления.

Прибывшие следователи и оперативники установили, что стрелял убийца из пистолета Макарова с глушителем. На месте изъяты три гильзы.

Пока отрабатываются разные версии преступления, но приоритетной, видимо, станет убийство по заказу. В пользу этого предположения говорит то обстоятельство, что киллер, видимо, хорошо знал распорядок дня бизнесмена, а также факт использования глушителя.

Александр Александров