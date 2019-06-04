Аренда вещей в формате гипермаркета

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о том, как родилась идея проекта, который позволяет взять в аренду практически любую вещь.

Развитию sharing-economy способствовали такие компании, как Airbnb и Uber, а также изменившиеся модели пользовательского поведения: потребители поняли, что зачастую гораздо выгоднее вещь арендовать, нежели покупать.

Пару лет назад исполнительному директору компании по продаже спортивного инвентаря Александру Заботину срочно потребовался автобокс. Приобретать его не было необходимости — оставался вариант с арендой. Посмотрев несколько предложений в интернете, он пришел к выводу, что все они неудобны. Тогда и родилась мысль сделать сервис, который комфортно решал бы проблему аренды вещей в подобных ситуациях. Заботин поделился идеей со свои знакомым, серийным предпринимателем, который и предложил начать работу над сервисом и привлечь внешние инвестиции в проект.

На тот момент на рынке были предложения от нескольких сервисов проката, но платформы, которая давала бы возможность оперативно взять в аренду практически любую вещь, попросту не существовало. А назревающий тренд совместного потребления товаров был только на руку основателям. Так появился шеринговый гипермаркет Arenter.ru.

Команда выявила для себя топ наиболее популярных категорий у пользователей — от техники и спортивного инвентаря до одежды для различных мероприятий. Кроме того, основатели сделали доставку вещей арендатору и их возврат комфортным через курьера, а управление статусом заказа через личный кабинет.

Финансовые результаты

На старте Александр Заботин вместе со своими партнерами инвестировали в проект $500 тыс., которые ушли разработку сайта, собственной CRM, закупку товаров, а также разработку собственной системы оценки клиентов (скоринга).

Сейчас количество арендаторов у сервиса растет на 30% ежемесячно, поэтому команда планирует инвестировать в свой проект еще $500 тыс., а также расширить количество категорий и наименований предметов для сдачи в аренду.