Слесарей горгаза в Екатеринбурге госпитализировали после нападения лжегазовика

В Екатеринбурге лжегазовик напал на слесарей ОАО «Екатеринбурггаз». Как рассказали в компании, инцидент произошел 3 июня на улице Советская, 15. Неизвестный мужчина в спецодежде, представившись сотрудником «Екатеринбурггаза», проник в квартиру пенсионерки и начал менять кран опуска над газовой плитой. За работу он попросил заплатить 2 тыс. руб. При этом мужчина сообщил, что если женщина откажется оплатить замену крана, он выпишет ей штраф на 5 тыс. руб. Заподозрив неладное, женщина решила проверить личность работника. Она обратилась к бригаде слесарей «Екатеринбурггаза», проводивших в доме плановое обслуживание. Выяснилось, что мужчина мошенник и никакого отношения к предприятию не имеет.

Женщины вызвали полицию. Однако злоумышленнику удалось скрыться. Пытаясь сбежать, он распылил в лицо женщинам газовый баллончик. Пострадавших сотрудниц «Екатеринбурггаза» экстренно госпитализировали с ожогами глаз и ушибами. Пострадали также хозяйка квартиры и старшая по подъезду. Они написали заявление в полицию.

«Фактически наши сотрудники предотвратили возможную трагедию. Ведь неизвестно, насколько профессионально установили бы этот газовый кран. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда после подобного вмешательства регистрируются утечки газа. Делают все наспех, лишь бы денег срубить»,—рассказала начальник службы домовых сетей предприятия Татьяна Ковалева.