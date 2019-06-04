Документы в Горизбирком подал 15-й кандидат в губернаторы Петербурга

Во вторник, 4 июня, Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла документы у 15-го кандидата на участие в губернаторских выборах. Им стал представитель партии «Социальной защиты», бывший член КПРФ и партии «Коммунисты России», экс-депутат Сланцевского муниципального совета Виктор Перов. Ранее в своей предвыборной программе он пообещал защищать интересы жителей домов, попавших под программу реновации, снизить в Петербурге безработицу, заморозить тарифы на услуги ЖКХ и так далее.

Напомним, накануне документы в Горизбирком в качестве самовыдвиженца также подал бывший председатель Пиратской партии России Павел Рассудов.

Еще раньше, в минувшие выходные, в избиркоме зарегистрировались 13 кандидатов в губернаторы Петербурга. В числе заявившихся (в алфавитном порядке): Андрей Алескеров («Патриоты России»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ), Владимир Григорьев («Гражданская сила»), Николай Заборовский («Партия прогресса»), Олег Капитанов (ЛДПР), Владимир Козыро («Демократическая партия России»), Игорь Михайлов (самовыдвиженец), Андрей Петров (партия «Родина»), Любовь Посняченко («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Павел Созинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.