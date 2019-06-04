Северный автовокзал Екатеринбурга запустит рейсы до Черного моря

Северный автовокзал Екатеринбурга запускает чартерные рейсы к курортам Краснодарского края, Крыма и Абхазии и в Соль-Илецк (Оренбургская область). На сайте автовокзала сообщается, что туры на Черное море запланированы на 29 июня, 9,18,27 июля и на 6,15,24 августа. Средняя продолжительность тура 10 дней.

Маршрут будет проходить Джубгу, Лермонтово, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, Адлер, Гагру, Пицунду, Геленджик, Кабардинку, Анапу, Голубицкую, Пересыпь, Кучугуры, Сенную, Тамань, Керчь, Феодосия и Симферополь. До Курортов краснодарского края путевка будет стоить 9 тыс. руб. туда и обратно. до курортов Абхазии — 10 тыс. руб., а до курортов Крыма — 11 тыс. руб. Туры в Соль-Илецк запланированы на 27 июля, 2,9,16 и 23 августа. Стоимость тура — 4 тыс. руб.

«Ежегодно сотни горожан и жителей области воспользовались этой услугой. Путешествие на автобусах настолько понравилось, что уже с начала января к нам стали приходить запросы о продаже билетов на лето»,— говорится в сообщении. Уточняется, что рейсы будут выполняться на «современных автобусах, оборудованных всем необходимым для длительного нахождения в пути».