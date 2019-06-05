«Сент-Луис» сыграл на уравнение

В финальной серии Кубка Стэнли до четырех побед «Сент-Луис Блюз» во второй раз уничтожил возникшее было ощущение, что «Бостон Брюинс» ему не по зубам, и, пережив очень неприятное поражение, в следующей игре счет в серии сравнял. Четвертый матч финала он выиграл на своей площадке со счетом 4:2, в том числе благодаря очередному голу своего российского снайпера Владимира Тарасенко.

Если выделять в этой серии самую соль, то она, пожалуй, заключается пока в способности «Сент-Луиса» переваривать глубокие нокдауны и быстро вставать на ноги на фоне вполне вроде бы обоснованных рассуждений о том, что вот так сразу подняться не удастся. О том, что он плывет, говорили после матча, открывавшего финал, в котором почти два периода после стартового провальчика «Бостон» довольно жестоко давил его и демонстрировал превосходство как в классе, не такое очевидное, так и в свежести, злости — оно как раз резало глаз. Но ничего, в следующей игре «Сент-Луис», добавив, взял верх.

О том, что он все-таки не конкурент бостонцам, снова говорили после третьего матча. В нем «Брюинс» уже на чужой площадке разнес «Сент-Луис» в пух и прах — 7:2, а от игры хозяев иногда веяло абсолютной безнадегой. Она была, казалось, несомненным поводом прогнозировать скорое падение «Блюз». И опять падение не состоялось, потому что через два дня он был иным — крепким и собранным. И не обращавшим внимание на собственные неудачи, пахнувшие даже переломом.

Речь прежде всего об эпизоде из второго периода. После первого удивительно энергичный по сравнению с предыдущей встречей «Сент-Луис» вел 2:1 благодаря голам двух лидеров своей атаки — Райана О`Райлли и Владимира Тарасенко, на которые «Бостон» ответил шайбой от Чарли Койла. Для Тарасенко его гол был 11-м в play-off, и он все ближе к тем, кто возглавляет снайперскую гонку. От одноклубника Джейдена Шварца его теперь отделяет всего одна шайба, от Логана Кутюра из «Сан-Хосе Шаркс», вылетевшего в полуфинале,— три.

А после перерыва «Сент-Луис» прижал гостей еще крепче. Настолько крепко, что однажды более трех минут не вылезал из чужой зоны, успев несколько раз сменить звенья. Эта круговерть завершилась фолом уставшего гоняться за соперниками защитника Коннора Клифтона на Тарасенко. «Сент-Луису» достался шанс ужалить измочаленный «Бостон», но в реальности он сам оказался ужаленным. В меньшинстве «Бостон» умудрился провести мощную атаку с участием трех хоккеистов, и подключившийся к этому выпаду защитник Брэндон Карло, вообще-то игрок осторожный, подкараулил счастливый отскок от голкипера Джордана Биннингтона. «Брюинс» опять нагнал хозяев, и невозможно было отделаться от мыслей насчет того, что вот такие моменты, вознаграждающие за терпение, стойкость, пережитые мучения, часто бывают поворотными, переломными.

Но «Сент-Луис» не поник и не сломался. И тяжелая игра вырулила к благоприятному для него исходу в заключительном периоде. О`Райлли, ключевой центрфорвард «Блюз», провалил третий матч, в котором, например, из 23 вбрасываний проиграл 15, но в четвертом был потрясающе эффективен. Это он открыл счет, и это он в середине последней двадцатиминутки забил с добивания гол, оказавшийся победным. После него «Бостон» пытался устроить штурм, однако лишь напоролся на еще одну шайбу — пропущенную уже в пустые ворота.

Статуса фаворита финала это поражение его не лишило, по крайней мере по формальному признаку. У «Бостона» осталось преимущество своей площадки, и в пятом матче в четверг он принимает «Сент-Луис» на своей арене. Но надо знать, что у «Брюинс» довольно неприятная кадровая ситуация. Во втором периоде четвертого матча попавшая в лицо шайба вывела из строя его капитана и ведущего защитника Здено Хару. И неизвестно, сумеет ли он восстановиться к пятой игре. При этом «Бостон» уже потерял одного из основных защитников — Мэтта Грелсика. А даже более или менее равноценной замены ему и Харе в бостонском резерве нет.

Алексей Доспехов