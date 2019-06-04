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TWINO принял участие в «FinSMM»

31 мая в Москве состоялся 2-я специализированная профессиональная конференция о продвижении финансовых продуктов, услуг и сервисов в социальных сетях, организованная компанией Conglomerat. В треке «SMM как поддержка продаж» принял участие руководитель маркетинговых коммуникаций TWINO в России Дмитрий Подольский.


В мероприятии приняли участие крупнейшие банки, сервисы альтернативного кредитования, телекоммуникационные компании, платежные системы, IT-компании, а также независимые эксперты.

В рамках конференции эксперты рынка обсудили актуальные вопросы продвижения финансовых услуг, продуктов и брендов в социальных сетях. Рассмотрели основные инструменты и методики SMM-продвижения, тенденции рынка SMM в сфере финансов в России и за рубежом, эффективные технологии генерации SMM контента для продвижения финансовых продуктов, мессенджер-маркетинг, мобильный маркетинг, ситуативный маркетинг в социальных сетях, а также инновации в автоматизации SMM продвижения.

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