Депутатов, выступавших против назначения сити-менеджера в Баймаке, начали увольнять

Депутатов Баймакского районного совета, выступивших неделю назад против назначения сити-менеджером креатуры администрации главы Башкирии — Фаниса Аминева — начали увольнять с работы, сообщает портал «Проуфу». По информации издания, заявление об уходе по собственному желанию написал депутат, главврач Баймакской ЦРБ Альберт Тутаев, пояснив свое решение коллегам «последними событиями» и нежеланием «никого подставлять». Также после вызова к руководству был уволен начальник Баймакского почтамта Шамил Нигматуллин. В администрации Баймакского района начата проверка Контрольно-счетной палаты, отмечает издание.

На 31 мая в Баймакском райсовете был назначен итоговый этап конкурса на замещение вакантной должности главы администрации. Наиболее проходным кандидатом считался врио главы администрации Фанис Аминев, которого, как сообщал «Проуфу», пролоббировали сотрудники администрации главы Башкирии. Однако за несколько дней до конкурса 10 из 17 местных депутатов подписали письмо на имя врио главы республики Радия Хабирова, в котором выразили недоверие кандидатуре господина Аминева. В итоге конкурс был признан несостоявшимся.

Ирина Самойлова