Экс-замначальник московского СКР Никандров вышел из колонии в Нижнем Тагиле

Бывший первый замначальника управления СКР Москвы Денис Никандров вышел условно-досрочно из колонии №13 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом ТАСС рассказал его адвокат Павел Черняк.

Ранее сообщалось, что Тагилстроевский райсуд удовлетворил ходатайство господина Никандрова об условно-досрочном освобождении. Он вышел на свободу на полтора года и 11 дней раньше окончания срока.

В августе прошлого года Мосгорсуд приговорил Дениса Никандрова к пяти годам и шести месяцам заключения. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за переквалификацию действий криминального авторитета Андрея Кочуйкова, что едва не позволило последнему выйти на свободу. Никандров избежал более крупного срока, дав показания на двух других участников предполагаемой коррупционной схемы.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Следственные генералы сдают друг друга»