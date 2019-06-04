В Екатеринбурге будут судить местного жителя за контрафактный табак на 11,2 млн рублей

Прокуратура Свердловской области передала в Белоярский районный суд уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в незаконном хранении немаркированных табачных изделий (ч.6 ст. 171.1 УК РФ) стоимостью свыше 11,2 млн руб.

Следователи считают, что с июня по октябрь 2018 года обвиняемый купил у неустановленного лица (материалы уголовного дела в отношении него вынесены в отдельное производство) 75 тыс. пачек немаркированных сигарет. Товар мужчина хранил в квартире по улице 40 лет Октября, в арендуемом гаражном боксе, расположенном по Фронтовых Бригад, а также в подсобном помещении в поселке Косулино и в помещении по Краснофлотцев в Екатеринбурге. По версии следствия, товар обвиняемый планировал продать.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в мае этого года прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу дело в отношении женщины, обвиняемой по аналогичной статье. Уточняется, что стоимость товара, обнаруженного у нее при обыске, составила более 8,5 млн. руб.

Арина Магеррамова