Власти Екатеринбурга планируют выручить более 2 млрд рублей за счет городского имущества

Администрация Екатеринбурга в 2019 году планирует получить более 2 млрд руб. за использование городского имущества. Более 1 млрд руб. от этой суммы пойдет от продажи материальных и нематериальных активов. Об этом сообщила начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева на заседании комиссии гордумы по муниципальной собственности.

Кроме этого, в распоряжении властей находится 161 объект, предназначенный для оказания имущественной помощи представителям малого и среднего предпринимательства. Их общая площадь составляет более 25 тыс. кв. м. Из них 87 объектов переданы в аренду, 59 — не арендуютcя и 15 выкуплены. В этом году от сдачи в аренду объектов власти планируют получить 499 млн руб., рассказал замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Сергей Балакин.

В прошлом году власти города получили 44 млн руб. за продажу четырех зданий в центре города. В их число вошла усадьба Звонорева на улице Карла Маркса, 4 / Горького, 32, которая была продана за 6 млн руб.. Общая площадь участка составляет 415 кв. м. Уточняется, что сейчас объект находится «в неудовлетворительном состоянии». Здание на Бажова, 137 площадью 623 кв. м. было продано за 36 млн руб. Также приватизированы два помещения в историческом здании на Попова, 16 / Сакко и Ванцетти, 52 общей стоимостью 2,7 млн руб.

Екатерина Аверина