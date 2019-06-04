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Рефтинская ГРЭС на треть сократила объемы выбросов в атмосферу

На Рефтинской ГРЭС на треть уменьшилось количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2010 годом. По данным департамента информполитики Свердловской области, такие показатели достигнуты благодаря модернизации систем газоочистки. По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, по итогам 2018 года выбросы в атмосферу от ГРЭС сократились на 33 тыс. т.

В 2011 году Рефтинская ГРЭС и правительство региона подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, в рамках которого прошла замена электрофильтров и реконструкция систем золошлакоудаления. Системы газоочистки обновили в энергоблоках №1,3,4,5,7 и 9.

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