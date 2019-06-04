Застройщику «А-Система» могут запретить привлекать средства дольщиков

Инспекция государственного строительного надзора Пермского края подала иск в арбитражный суд с требованием остановить действия застройщика «А-Система» по привлечению средств дольщиков. Заседание суда назначено на 26 июня. До вынесения решения управлению Росреестра запрещено регистрировать договоры долевого строительства по объекту на ул. Юнг Прикамья, 14в.

Как сообщает пресс-служба краевого минстроя, директором компании «А-Система» является Андрей Мехоношин. Он же руководит ЖСК «Правый берег», ООО «А-Технология». Последняя недавно признана несостоятельной. К застройщику «А-Система» также подан иск о банкротстве. Ранее в ООО «А-Система» было выявлено нецелевое расходование средств в размере 10 млн руб. Нарушения обнаружены министерством строительства и архитектуры Пермского края и прокуратурой Кировского района. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело.

Компания «А-Система» является застройщиком долгостроя на ул. Юнг Прикамья, 14, а ЖСК «Правый берег» — недостроя на ул. Кировоградской, 68, 70. Этот же жилищно-строительный кооператив, как сообщает пресс-служба, являлся застройщиком бывшего проблемного объекта на ул. Ушакова, 36б, который удалось ввести в эксплуатацию в прошлом году. По данным городского департамента градостроительства и архитектуры, разрешение на строительство дома «Современник» по улице Юнг Прикамья было выдано в 2015 году. Общая площадь 18-этажного дома со встроенными общественными помещениями составляет 7,1 тыс. кв. м (186 квартир). Разрешение на строительство дома по Кировоградской, 70, ЖСК «Правый берег» получил в 2013 году. Это жилой дом со встроенными общественными помещениями, высота — 19 этажей (с подвалом), площадь — 10,6 тыс. кв. м (109 квартир).