Краевое правительство купит генераторы шума для защиты от прослушки

Аппарат правительства Пермского края объявил электронный аукцион на поставку генераторов шума с акустическими извещателями. Всего необходимо поставить три комплекта. Оборудование должно иметь действующий сертификат ФСТЭК России. Гарантийный срок на товар — не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

Генераторы шума является техническим средством защиты информации, предназначенным для защиты помещений от прослушивания через ограждающие их конструкции и инженерно-технические коммуникации.

«Закупка генераторов шума – обычная практика для органов государственной власти. Аналогичные аукционы проводятся во всех субъектах Российской Федерации. Генераторы необходимы для сохранения информации, которая относится к категории «гостайна» и регулируется федеральным законом №131 «О государственной тайне». Кроме того, в Пермском крае на основании регионального законодательства установлена информация категории «служебная тайна». Генераторы шума тоже обеспечивают ее сохранность» - пояснили в аппарате правительства.

Начальная цена контракта — 127 тыс. руб. Аукцион состоится 17 июня.