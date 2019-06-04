Центр занятости ищет подрядчика для обучения флористов и цветочниц

Государственное бюджетное учреждение «Учебный центр службы занятости» объявило электронный аукцион на оказание образовательных услуг для флористов и цветочниц на территории Перми. Среди предметов — создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов, создание композиций и украшений из горшечных растений.

Обучение необходимо провести с момента заключения контракта до 13 декабря 2019 года. Форма обучения очная, количество учебных групп не определено. Исполнитель обеспечивает слушателей учебными пособиями, по результатам обучения проводится итоговая аттестация. Присваиваемая квалификация — «Цветочница третьего разряда». По курсу флористики лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Флорист».

Максимальная цена контракта определена в 773 тыс. руб. Итоги аукциона подведут 17 июня.