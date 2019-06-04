Ночью в Екатеринбурге сгорели Volkswagen и Hyundai

В Екатеринбурге в ночь на 4 июня на улице Готвальда сгорел Volkswagen, огонь повредил кузов Hyundai. По данным свердловского управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2:48. Его площадь составила 2 кв. м. На месте работали две единицы техники и пять спасателей. Пожар удалось ликвидировать в течение двух минут. Модели автомобилей в ведомстве не уточнили.

В 5:57 утра спасатели получили сообщение о пожаре в Бисертском городском округе. На улице Мира на площади 2 кв. м загорелся Ford Focus. У автомобиля сгорел мотор. Две единицы техники и четыре спасателя справились с огнем в течение трех минут.