На Урале уничтожили более 1,5 тонны санкционных яблок

В Свердловской области сотрудники регионального управления Россельхознадзора совместно с региональным управлением ФСБ и таможней Екатеринбурга уничтожили более 1,5 т санкционных яблок. В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что фрукты обнаружили во время рейда на одной из плодоовощных баз в Екатеринбурге. Их смешали с землей на полигоне бытовых отходов.

Яблоки обнаружили на складе. Они лежали в картонных коробках со следами перемаркировки. «На продукцию предоставлен поддельный документ о происхождении: декларация о соответствии выдана в апреле 2020 года, а также грузовые таможенные декларации (ГТД), подтверждающие ввоз лишь 38 кг яблок с целью исследования»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за четыре года — с января 2015 по июль 2018 года Россельхознадзор уничтожил в Свердловской области 97 т санкционных продуктов. Уточнялось, что из них 95,7 т — плодоовощные и 1,2 кг — животноводческие. В 2018 году в регионе уничтожено 15 т овощей и фруктов.

Президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года ввел запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В этот список вошли: США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Через год, в июле 2015 года, был издан указ об уничтожении продуктов, ввезенных в Россию в обход эмбарго.