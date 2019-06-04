«Корпорация МСП» увеличит займы для предприятий Пермского края до 15 млрд руб.

Предприятия Пермского края смогут в 2019 году увеличить инвестиции в проекты малого и среднего бизнеса в три раза. По итогам прошлого года предприниматели Прикамья получили займы «Корпорации МСП» на общую сумму 5 млрд руб., в текущем году этот показатель может достигать 15 млрд руб. Такие данные привел в ходе рабочей поездки в Лысьву губернатор Максим Решетников.

В ходе визита глава региона познакомился с работой ООО «Инста-Сил», которое выпускает изоляторы для высоковольтных сетей. Продукция поставляется ресурсоснабжающим организациям региона. В этом году компания реализовала два инвестиционных проекта: в эксплуатацию введен участок по вторичной переработке резины, благодаря чему у предприятия сократились отходы и повысилась производительность, а также введена система лазерной маркировки продукции, которая позволила сократить долю человеческого труда на предприятии. По словам директора компании Юрия Новиченко, 50% затрат на инвестпроекты компенсировал бюджет Пермского края. «Мы уже планируем реализовать еще несколько проектов в следующем году. Например, хотим расширить номенклатуру изделий. С ростом производства у нас увеличивается и штат – каждый год появляется примерно 10-15 новых рабочих мест», — отметил руководитель «Инста-Сил». Также глава Прикамья осмотрел площадку ООО «РТИ-Силиконы». Компания занимается производством проводов. Основными потребители являются промышленные предприятия России (Златоуст, Нижний Новгород, Пенза, Пермь) и Беларуси.

«Здесь мы увидели "правильный" малый бизнес, который нужно поддерживать и помогать ему расти. С экономической точки зрения Лысьва развивается», — подчеркнул Максим Решетников. При этом губернатор обратил особое внимание на то, что развитие малого и среднего бизнеса в Прикамье напрямую влияет на развитие международной промкооперации. Напомним, в рамках нацпроекта «Международная промышленная кооперация и экспорт», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7 695 млн долларов. В 2017 год доля несырьевого неэнергетического экспорта Прикамья была зафиксирована на уровне 3 700 млн долларов.