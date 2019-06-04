В учениях на Урале примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих

В Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях с 3 по 7 июня проходят мобилизационные учения. За это время в них примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей и тех, кто находится в резерве, говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО). Учения проходят под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

По данным департамента информполитики, в этом году сборы впервые проходят с участием представителей областной и местной власти. «Со своей стороны мы подготовили все необходимые документы, проинструктировали задействованных специалистов. Надеюсь, коллеги справятся с задачей»,— сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.