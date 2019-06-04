Делегаты коренных народов ДФО поднимут вопрос о рыбных квотах на этнофоруме в Хабаровске

Крупный этнический форум с участием делегаций коренных народов регионов Дальнего Востока открылся в пригороде Хабаровска во вторник. Как сообщила “Ъ” президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Хабаровском крае Любовь Одзял, в этнофоруме принимают участие президент Ассоциации КМНС РФ Григорий Ледков, главы региональных ассоциаций Камчатки, Приморья, Амурской области, а также делегация из Китая, в которую вошли проживающие там нанайцы и представители правительств Пекина и Тунцзяна (КНР).

Подобные форумы проводятся раз в четыре года. В рамках нынешнего пройдут мероприятия Х съезда принимающей стороны, Ассоциации КМНС Хабаровского края, которые намечены на 7 июня. В них также примут участие замглавы Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин, депутаты Госдумы Юрий Березуцкий и Борис Гладких, руководители федеральных и региональных органов власти.

Помимо обширной культурной программы участники планируют обсудить проблемы на дискуссионных площадках. Одним из ключевых вопросов станет система распределения рыбных квот, вызывающая возмущение у коренных жителей макрорегиона. «По рыбе вопрос будет подниматься на дискуссионной площадке. Это будут вопросы выделения рыбных квот, несовершенства правил рыболовства, административных регламентов, из-за которых на традиционное рыболовство выделяются крохи. Все нужно менять»,— заявила госпожа Одзял. Глава хабаровской ассоциации подчеркнула, что проблемы имеются не только с лососевыми видами, но и с частиковыми и почти со всеми традиционными для дальневосточных народностей видами биоресурсов. Также будут обсуждаться проблемы низких зарплат на Севере, транспортной доступности ряда районов.

Форум завершит работу 8 июня.

Эрнест Филипповский, Хабаровск