Минобороны РФ провело в Казахстане испытания новой российской ракеты

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган испытали новую ракету российской системы ПРО, сообщило Минобороны России. «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны»,— сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Что это была за ракета, не уточнятся. Отмечается только то, что система ПРО, с которой ее запускали, уже стоит на вооружении.

В начале апреля президент России Владимир Путин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.