Инвестиции в «КЗСК-Силикон» оценили в три года Евгению Даутову осудили за вывод денег из собственного банка

Совладелице банка «Спурт» Евгении Даутовой назначили три года и один месяц колонии за то, что она, обходя нормативы ЦБ, пыталась профинансировать строительство нового завода «КЗСК-Силикон». Этот проект в Татарстане был остановлен после его удорожания в связи с падением курса рубля. Суд признал госпожу Даутову виновной в злоупотреблении полномочиями и фальсификации отчетности банка. Владелица «Спурта» вину признала, но с таким «суровым» приговором не согласна. Она намерена обжаловать решение суда.



Вчера Вахитовский райсуд Казани вынес приговор бывшему председателю правления банка «Спурт» Евгении Даутовой, признав ее виновной по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов). Судья назначил ей три года и один месяц лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Госпожа Даутова была одним из бенефициаров «Спурта», который входил в десятку крупнейших кредитных организаций Татарстана. После краха Татфондбанка в начале 2017 года «Спурт» также начал испытывать финансовые проблемы. Центробанк отозвал лицензию у «Спурта» в июле того же года, а в сентябре банк признали банкротом.

ЦБ указывал, что средства «Спурта» использовались для «финансирования крупного инвестиционного проекта». В 2014 году подконтрольный Евгении Даутовой Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) начал строительство нового производства кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки — «КЗСК-Силикон». Изначально его стоимость оценивалась в 9,8 млрд руб., большую часть которых должны были составить кредитные средства Внешэкономбанка. Но в 2016 году ВЭБ прекратил финансирование проекта в связи с удвоением стоимости строительства. Банк успел вложить 3,7 млрд руб. под поручительство самого КЗСК. После краха «Спурта» было инициировано банкротство АО «КЗСК-Силикон» и КЗСК. Госпожа Даутова заявляла, что нашла нового инвестора, но завод так и не был достроен. КЗСК свою деятельность вынужден был приостановить.

Уголовное дело против госпожи Даутовой как руководителя «Спурта» появилось в начале 2018 года. С заявлениями обратились ЦБ и позже Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий Спурт Банка, который был признан потерпевшим по делу. Они заявили о хищении имущества кредитной организации. В ходе расследования было установлено, что госпожа Даутова незаконно из средств банка финансировала ОАО КЗСК и АО «КЗСК-Силикон».

По данным следствия, банк «Спурт» выдавал кредиты подконтрольным Евгении Даутовой юридическим лицам, а затем средства направлялись на счета КЗСК «по цепи завуалированных и не связанных друг с другом платежей». Следствие пришло к выводу, что таким образом в «Спурте» образовалась невозвратная задолженность на сумму более 2,49 млрд руб. Также банк по распоряжению Евгении Даутовой выкупил долги «технических» компаний на 400 млн руб., которые следствие сочло «заведомо невозвратными кредитами». Кроме того, по версии следствия, глава правления направляла в ЦБ «фальсифицированную отчетность с целью скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии».

Изначально дело против госпожи Даутовой расследовалось также по ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (растрата), но в окончательной редакции обвинения эти статьи уже не упоминались. В ходе расследования был наложен арест на имущество Евгении Даутовой, в том числе на акции КЗСК. Сама госпожа Даутова последние 11 месяцев находилась под домашним арестом. В это время ВЭБ инициировал ее личное банкротство.

Совладелица «Спурта» признала свою вину, согласившись на особый порядок рассмотрения дела. Выступая в суде с последним словом, она заявила, что «не могла остановить финансирование завода», из-за чего вынуждена была нарушить нормативы ЦБ. При этом, по ее словам, КЗСК и «КЗСК-Силикон» получали финансирование от девяти банков региона, но у большинства из них были отозваны лицензии. Проблемы предприятий она связала с банковским кризисом и девальвацией рубля.

Евгения Даутова подчеркнула, что у нее не было мотивов обогатиться. Все деньги «Спурта» были направлены на предприятия КЗСК. Имущественный комплекс группы, по ее словам, оценивается в 8,6 млрд руб. Кроме того, 6,1 млрд руб. было вложено в строительство «КЗСК-Силикон».

С приговором суда госпожа Даутова не согласна. «Мы обязательно обжалуем чрезмерно суровое решение суда. Оно не соответствует тяжести содеянного»,— заявил “Ъ” ее адвокат Олег Шемаев. Защитник обратил внимание, что сумма арестованного имущества превышает 3 млрд руб., что «полностью покрывает ущерб»: «Все имущество в сохранности. Если его реализовать по рыночной цене, можно не только возместить ущерб, но и восстановить производственные процессы КЗСК». При этом он отметил, что часть ущерба на 200 млн руб. уже погашена. Адвокат настаивает, что с учетом состояния здоровья его 62-летней подзащитной, ее «полного раскаяния и активного сотрудничества со следствием» наказание не должно быть связано с лишением свободы.

Однако гособвинение просило для Евгении Даутовой шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил “Ъ”, что решение об обжаловании приговора будет принято «после его изучения».

Кирилл Антонов