«Аммоний» посчитают к осени

По данным “Ъ”, финальные заявки на покупку отягощенного долгами татарстанского производителя азотных удобрений «Аммоний» подали «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Акрон» Вячеслава Кантора и СДС «Азот» Романа Троценко. Именно господина Троценко на рынке считают главным претендентом на актив. Однако подведение итогов конкурса может затянуться до осени, поскольку собственникам предстоит договориться между собой о схеме продажи. При этом новому владельцу «Аммония» не стоит рассчитывать на хороший рынок: цены на азотные удобрения продолжают падать.



Как стало известно “Ъ”, 30 мая завершился прием финальных заявок на покупку производителя азотных удобрений «Аммоний» (Татарстан). На актив по-прежнему претендуют «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Акрон» Вячеслава Кантора и СДС «Азот» Романа Троценко, рассказывают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. «Уралхим» Дмитрия Мазепина, по данным “Ъ”, не устроили условия продажи. Что касается ЛУКОЙЛа, то, по словам одних собеседников “Ъ”, компания вообще не стала подавать заявку, по словам других — подала ее номинально с очень низкой ценой. Никто из участников ход борьбы не комментирует.

Два собеседника “Ъ” отметили, что к процедуре продажи завода остается много вопросов: так, хотя часть претендентов уже представили свои условия владельцам, «кто-то еще может дозаявиться». Один из источников “Ъ” говорит, что срок подачи заявок продлен до 8 июня. При этом, отмечает другой собеседник “Ъ”, до сих пор неясна схема продажи «Аммония», так как акционеры не могут договориться между собой. Подведение итогов закрытого аукциона может состояться только в сентябре, «собственники берут паузу, чтобы было время договориться о вариантах продажи, которая бы устроила всех», говорят собеседники “Ъ”.

Между тем среди претендентов уже определился фаворит: наиболее вероятным покупателем завода называют Романа Троценко. Источники “Ъ” говорят, что никто из крупных производителей удобрений не готов платить за «Аммоний» много из-за высоких долгов предприятия, финансовой и политической неопределенности в отношении него. «Ни у кого из химиков нет синергии с площадкой “Аммония”. Каждый может построить новые мощности гораздо более эффективно на территории своих заводов с хорошей логистикой. Так что покупка актива почти для всех остается вопросом цены»,— поясняет один из собеседников “Ъ”. По его словам, компании уже снизили свои заявки. Если в начале апреля источники “Ъ” говорили, что «Еврохим» и ЛУКОЙЛ предлагали около $1 млрд, то «сейчас таких цифр нет». «Единственный, кто готов платить по максимуму, чтобы расширить бизнес,— Роман Троценко»,— полагает один из собеседников “Ъ”. С самим бизнесменом “Ъ” связаться не удалось. В апреле он официально подтверждал интерес к «Аммонию».

Еще одним вариантом может стать выкуп «Аммония» одним из действующих акционеров из Татарстана, говорят источники “Ъ”. По их словам, «в республике не хотят, чтобы актив уходил из-под местного контроля». Сейчас контрольный пакет принадлежит ООО «Татаммоний» (52,9%), у ВЭБа — 22,8%, еще 24,3% у Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана. Собеседники “Ъ” подчеркивают, что продажу завода инициировал ВЭБ, который сейчас активно избавляется от проблемных активов. Он выступает главным кредитором «Аммония», долг которого оценивается в 100 млрд руб. Предприятие было создано в 2016 году на базе активов Новоменделеевского химического завода. В процессе строительства стоимость проекта выросла с $700 млн до $2 млрд. После резкого роста курса доллара и падения цен на азотные удобрения завод не смог обслужить кредиты. В 2019 году «Аммоний» должен выплатить около $600 млн.

При этом ожидать скорого роста финансовых показателей «Аммония» не стоит, потому что спад в секторе азотных удобрений продолжается. Олег Петропавловский из BCS отмечает, что рынок азота сейчас нестабилен, цена аммиака упала более чем на 10% с конца первого квартала, а цены на конечные удобрения пока держатся исключительно из-за высокого сезона в Северном полушарии. Когда посевной сезон закончится, считает эксперт, цены пойдут вниз, потому что китайские экспортеры удобрений увеличат предложение на фоне ослабления юаня к доллару и снижения цен на уголь.

Ольга Мордюшенко