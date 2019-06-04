В чисто поли

«ЛУКОЙЛ» планирует построить в Перми предприятие по производству полиэтилена и полипропилена. Строительство нового предприятия может занять пять-шесть лет, стоимость проекта ориентировочно 7–15 млрд руб. Площадкой для него может быть выбрана территория «Пермнефтеоргсинтеза». Эксперты уверены, что «ЛУКОЙЛ» уже давно сосредоточен на нефтехимии и вскоре это направление станет новым драйвером роста его финансовых показателей.



ПАО «ЛУКОЙЛ» рассматривает возможность строительства в Перми нового предприятия. Об этом ранее сообщалось в приложении газеты «Коммерсантъ» «Нефть и газ» со ссылкой на вице-президента компании по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке Рустема Гималетдинова. По словам топ-менеджера, «ЛУКОЙЛ» рассматривает возможность строительства нового предприятия по полиэтилену и полипропилену. «Скорее всего, площадкой для завода будет выбрана Пермь, поскольку здесь есть большое количество „правильного“ сырья — этана, сжиженных углеводородных газов и легкой нафты. Предприятие может начать работать через пять-шесть лет, однако корпоративное решение пока не принято. Также в ближайшие пять лет „ЛУКОЙЛ“ планирует расширить мощности по производству этилена и полиэтилена в Буденновске и построить новое производство полипропилена в Бургасе и Нижнем Новгороде»,— цитирует господина Гималетдинова издание.

Источник „Ъ-Прикамье“ в краевых властях подтверждает планы компании. По его данным, производство может разместиться на территории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Инвестиции в проект могут составить 7–15 млрд руб. в зависимости от мощности выбранной установки.

Источник, близкий к нефтекомпании, утверждает, что проект строительства завода обсуждался во время визита в Перми президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова в ноябре 2018 года.

Эксперты сходятся во мнении, что таким образом «ЛУКОЙЛ» повышает эффективность работы в ограниченных условиях. «Нефтегазовые гиганты активно вкладываются в переработку. Тем самым они расширяют и диверсифицируют гарантированный ресурс спроса на добываемые углеводороды, снижая зависимость от изменчивой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках»,— пояснил аналитик АО «Финам» Алексей Калачев.

По его оценкам, рынок полимеров постоянно растет и все еще далек от насыщения, а объемы потребления на душу населения в РФ составляют 13,5 кг полиэтилена и 8,6 кг полипропилена. При этом среднемировые показатели равны 20 и 25 кг соответственно. «За последние пять лет производство полимеров этилена в первичных формах выросло в России на 18,1% (до 2,2 млн тонн), полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах — на 70% (до 1,5 млн тонн). Значительная часть производимых в России полимеров экспортируется на внешние рынки»,— резюмировал эксперт.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, полиэтилен и полипропилен имеют высокую добавленную стоимость и имеют спрос в различных отраслях.

Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов подчеркнул, что добыча нефти и газа носит ограниченный характер ввиду отсутствия доступа к шельфу, конкуренции и растущих налогов и акцизов. Это, по его мнению, пока не ухудшило финпоказатели компании, но сохранило их благодаря именно диверсификации бизнеса и росту внимания к нефтехимии.

«Рынок полипропилена и полиэтилена „ЛУКОЙЛу“ хорошо знаком — эта номенклатура уже производится на заводе „Ставролен“. Рынок полипропилена имеет глобальный характер, и Россия успешно экспортирует продукцию за рубеж. В 2018 году российские мощности были загружены полностью. Рынок растет ежегодно на 4–5%, и прогнозируется сохранение или даже увеличение темпов. В случае принятия решения о строительстве завода у „ЛУКОЙЛа“ есть хорошая возможность укрепить позиции на мировом рынке»,— пояснила директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова.

Юлия Сырова