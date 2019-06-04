Телевидение стало четче

С 3 июня Свердловская область перешла на цифровое телевещание, отключив аналоговые каналы. Вещанием в цифровом формате охвачено 98% жителей региона. При этом на Урале достаточно глубокое проникновение услуг платного телевидения. Эксперт считает, что цифровое эфирное вещание может отразиться только на операторах спутникового ТВ.



Аналоговый телесигнал в Свердловской области отключен 3 июня, сообщили в департаменте информполитики региона. «Муниципалитеты и волонтеры провели большую работу по информированию уральцев. Обучено более 1,2 тыс. добровольцев, которые помогли настроить оборудование почти 8 тыс. семей»,— сообщил директор областного департамента информатизации и связи Юрий Гущин. По данным регионального филиала Российской телерадиовещательной сети (РТРС), всего в Свердловской области до 6 июня отключат 217 аналоговых передатчиков. Сейчас в регионе действует 66 башен цифрового вещания.

Реализация федеральной целевой программы по переходу с аналогового на цифровой формат эфирного телевидения началась в 2009 году. Сейчас вещанием в цифровом формате охвачено 98% жителей Свердловской области. Еще 2% — это жители отдаленных населенных пунктов Восточного и Северного управленческих округов. В 2019 году переход должны осуществить все 85 регионов России. Бесплатно населению будут доступны 20 каналов. Для приема цифрового сигнала нужно приобрести приставку, а жителям муниципалитетов, находящихся вне зоны охвата цифровым телевещанием, — спутниковое оборудование. В пресс-службе МТС сообщили, что весной компания подписала соглашение с правительством области о предоставлении бесплатного доступа к 20 каналам для жителей, оказавшихся вне зоны цифрового эфирного вещания.

По данным «ТМТ Консалтинг», порядка 78% населения страны охвачены платным ТВ: число пользователей в 2018 году увеличилось на 3,3% и достигло 44,2 млн. Объем рынка по итогам года составил 94,3 млрд руб. Наибольшая доля абонентской базы (42%) пользуется кабельным ТВ, 39% приходится на спутниковое, еще 19% — на IPTV. В компании «Эр-Телеком» (предоставляет услуги платного ТВ под брендом «Дом.ru») сообщили, что среднее ARPU (доход от одного абонента) составляет 257 руб. в месяц для классического кабельного ТВ и 314 руб.— для цифрового ТВ.

Главный редактор проекта «Будь мобильным!» Иван Кущ отметил, что запуск эфирной «цифры» ставит под удар операторов спутникового ТВ. «Если раньше на дачах, в частном секторе люди массово ставили тарелки, то сейчас, по большей части, они могут купить телевизор с поддержкой цифрового телевидения или приставку и смотреть эти 20 каналов бесплатно»,— пояснил эксперт. Цифровое платное ТВ не пострадает, уверен эксперт, поскольку его абоненты — в основном, городские жители, которые и ранее смотрели бесплатные каналы в хорошем качестве. «У них другой профиль потребления, они смотрят нелинейно, с мобильных устройств, из архива или акцентируют внимание на тематических каналах»,— отметил господин Кущ. По его словам, неясно, зачем нужно было тратить бюджетные деньги на развертывание наземного эфирного вещания, когда можно было просто платить дотации оператором спутникового ТВ за бесплатную трансляцию 20 каналов.

Анна Лапина