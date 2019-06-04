Насильника выдала экспертиза

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы безработного Дмитрия Баласова, признанного виновным в серии изнасилований и грабежей. По версии следствия, нападения происходили под мостами Екатеринбурга с 1992-го по 2014 год. Из 12 потерпевших одну девушку он убил. Вину подсудимый признал лишь в части изнасилований, не согласившись с инкриминируемым ему убийством.



В понедельник, 3 июня, судья Свердловского областного суда Павел Неретин огласил приговор 48-летнему Дмитрию Баласову, обвиняемому в серии изнасилований (ст. 131 УК РФ), убийстве (ст.105 УК РФ), разбойных нападениях (ст. 162 УК РФ) и грабежах (ст. 161 УК РФ). Он был приговорен к пожизненному лишению свободы. Как пояснили в облсуде, приговор вступит в законную силу, если не будет обжалован сторонами.

Согласно материалам уголовного дела, преступления были совершены с 1992-го по 2014 год. По версии следствия, насильник нападал на девушек на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Схема нападений была похожей — он нападал на потерпевших и, угрожая убийством, насиловал в безлюдных местах. В частности, он уводил жертв под мосты (поэтому нападения получили название «подмостовая серия»).

Убийство произошло в декабре 2009 года, Баласов убил продавщицу, возвращавшуюся домой с работы к станции электропоезда в Октябрьском районе. Баласов попытался изнасиловать девушку, но не смог этого сделать из-за активного сопротивления. Из мести он нанес ей 15 ножевых ранений, после чего задушил. В 2014 году он снова пытался совершить убийство, но не довел его до конца: жертва сумела убедительно притвориться мертвой.

Выйти на след преступника оперативникам удалось в 2017 году. На тот момент они уже имели генетические следы насильника, им пришлось отработать порядка семи тысяч человек. В ходе оперативных мероприятий в правоохранительные органы попали генетические материалы родителей Дмитрия Баласова, которые тут же заявили полицейским, что их сын пропал без вести. В итоге эксперты-криминалисты установили, что именно Баласов является разыскиваемым маньяком.

Задержать насильника полицейским удалось в январе 2018 года после того, как за жильем его родителей было установлено наблюдение. После задержания Баласов признался оперативникам, что считает своим кумиром насильника из Первоуральска Марчева (убивал женщин в своем автомобиле). Правда, в ходе следствия он не признал эпизод с убийством.

Подсудимый спокойно выслушал приговор, комментировать решение суда отказался. Его защитники от комментариев также воздержались.

Ирина Пичурина