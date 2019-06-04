Депутаты ответят на прямой вопрос

В челябинскую городскую думу поступило предложение о возврате прямых выборов мэра. Пакет документов внес депутат, член фракции КПРФ Константин Нациевский. Он предлагает коллегам выступить с инициативой по внесению изменений в региональный закон «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинске». Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на июньском заседании гордумы. Социологи отмечают, что большой запрос горожан на прямые выборы главы существовал с момента их отмены и усилился в последнее время. Политологи считают, что инициатива господина Нациевского — это пиар-ход, связанный с его намерением участвовать в выборах губернатора Челябинской области, а его поддержка остальными членами думы маловероятна.



Челябинская городская дума рассмотрит вопрос о возврате прямых выборов мэра. С таким предложением выступил депутат, член фракции КПРФ Константин Нациевский. Он призывает гордуму выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в региональный закон от 10 июня 2014 года №703-ЗО «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе». Поправки предполагают, что глава города избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию. Сейчас мэра выбирает гордума из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса специальной комиссией. Проект соответствующего решения господин Нациевский внес на рассмотрение представительного органа на прошлой неделе.

«Мне кажется, институт прямых выборов позволит упрочить авторитет исполнительной власти и заручиться поддержкой населения в реализации тех планов, которые стоят перед городом в преддверии проведения форумов ШОС и БРИКС»,— сообщил господин Нациевский “Ъ-Южный Урал”. По словам депутата, он сторонник прямых выборов глав во всех городах и районах Челябинской области. «Уверен, что в этом меня поддержат сотни тысяч жителей области, об этом свидетельствуют и многочисленные социологические исследования»,— говорит член гордумы. Представитель КПРФ предполагает, что предложенный им проект решения депутаты рассмотрят на комиссии по местному самоуправлению, которая состоится на следующей неделе, и вынесут вопрос на общее заседание гордумы, запланированное на 17 июня.

В пресс-службе челябинской гордумы ”Ъ-Южный Урал” подтвердили получение пакета документов от господина Нациевского, пока изучением материалов занимается отдел по местному самоуправлению и юридическое управление.

Директор исследовательского центра маркетинга и социологии «Марс» Иван Полукаров уверен, что запрос на прямые выборы мэра в обществе есть. «Есть доля людей, которые в принципе не в курсе, что мы не выбираем главу, они не понимают, как работает эта система. Но если задать вопрос, хотите ли вы выбирать мэра напрямую или вас все устраивает, порядка 80% скажут, что хотят выбирать. Запрос на прямые выборы был высоким сразу, как только у людей забрали это право, но сейчас после событий в Украине, где были такие яркие выборы, все это актуализируется. Наблюдается тенденция роста интереса к политике и выборам в целом»,— говорит господин Полукаров.

По мнению политолога Алексея Ширинкина, проявление инициативы со стороны депутата связано, в частности, с оживлением и обновлением политической жизни в регионе и в Челябинске, возникшими со сменой главы региона.

«По моему мнению, для Константина Нациевского это в первую очередь пиар личностный, связанный с его потенциальным выдвижением в губернаторы Челябинской области. Тема интересная, скорее одобряемая жителями города, для него это хороший проект. Получится или нет? Это вопрос не местного уровня, в существующей политической реальности в России эти вопросы относятся к категории решений федерального уровня»,— говорит эксперт.

Прямые выборы мэра Челябинска были отменены в 2010 году. Тогда система управления стала двуглавой: глава города избирается самими депутатами из своего состава, глава администрации — специально сформированной комиссией на конкурсной основе. В 2014 году в региональное законодательство были внесены изменения, вернувшие единого главу, избираемого по результатам конкурса депутатами. С тех пор вопрос о возврате прямых выборов муниципальных глав поднимается регулярно. В 2016 году представителям местного отделения партии ПАРНАС удалось довести до законодательного собрания региона вопрос о проведении референдума, но они получили отказ. До этого инициативная группа шесть раз подавала документы на проведение аналогичного референдума в Челябинске, дважды инициаторы выигрывали суды против городского избиркома, в итоге документы дошли до гордумы, но депутаты отказали в проведении голосования. Кроме того, несколько раз проекты поправок, предусматривающих возврат прямых выборов глав, в заксобрание региона вносили фракции партий «Справедливая Россия» и КПРФ.

В марте этого года активисты движения «Открытая Россия» подали в избирком региона заявку на референдум по этому вопросу. Челябинский координатор Денис Ибрагимов сообщил “Ъ-Южный Урал”, что комиссия отказала в регистрации инициативной группы из-за неточностей в оформлении документов. По его словам, в течение месяца планируется направить повторную заявку. В феврале и мае в Челябинске прошли митинги за возврат прямых выборов мэра. Одним из организаторов выступил председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, который участвовал в последнем конкурсе на пост мэра Челябинска, но не прошел комиссионный отбор. Сейчас он оспаривает результаты выборов, в результате которых главой стал Владимир Елистратов, в Советском районном суде. На последнем заседании 31 мая в суде был представлен отзыв прокуратуры на иск. По словам господина Щербакова, надзорное ведомство подтвердило его доводы о незаконности действий конкурсной комиссии. Очередное заседание по делу состоится 4 июня.

Юлия Гарипова