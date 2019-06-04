В правительство Финляндии въехали на трамвае

В Хельсинки прошла презентация программы новой правящей коалиции. Кабинет министров, состав которого должен быть официально объявлен на этой неделе, планирует сосредоточиться на социальном и экологическом развитии страны. Собеседники “Ъ” в Хельсинки дали понять: учитывая сохраняющуюся «напряженность на высоком политическом уровне», сотрудничество с Россией также во многом будет касаться именно практических вопросов вроде охраны природы и совместной границы.

В понедельник утром экс-премьер Финляндии, глава партии «Центр» Юха Сипиля вышел из Дома сословий (одно из правительственных зданий в финской столице) и сел на трамвай, чтобы доехать до библиотеки Oodi («Ода»). Там он вместе с лидерами других четырех партий, вошедших в коалицию, представил новую правительственную программу.

Прежний кабинет министров во главе с центристами был досрочно распущен в марте этого года: финны сочли провальной проведенную реформу здравоохранения и соцобеспечения. Впрочем, по итогам апрельских выборов «Центр» все же вошел в правительственную коалицию, хоть и младшим партнером.

Новые приоритеты перечислены в документе под названием «Привлекающая к участию и умелая Финляндия: социально, экономически и экологически устойчивое общество». В 160-страничной программе среди прочего — повышение пенсий и социальных выплат, бесплатные учебники в школах и средства контрацепции для молодежи до 25 лет, развитие инфраструктуры и внесение поправки в уголовный кодекс, в соответствии с которой секс без согласия со стороны партнера будет определяться как изнасилование.

Пост премьер-министра и еще шесть портфелей достанутся социал-демократам, набравшим 17,7% голосов. Еще двенадцать министерских кресел распределили между собой «Центр», зеленые, Шведская народная партия и Союз левых.

Имена министров будут объявлены на этой неделе, но в СМИ уже называют главного претендента на должность главы МИДа — это лидер зеленых, политик либеральных взглядов Пекка Хаависто.

Он дважды уже входил в правительство и выступал кандидатом на президентских выборах. В СМИ нередко вспоминают и о личной жизни господина Хаависто: его муж — выходец из Эквадора, парикмахер-стилист Нексар Антонио Флорес. Накануне президентских выборов 2018 года корреспондент “Ъ” был свидетелем того, насколько свободно политик отвечает на вопросы о личной жизни. «Я часто слышу сомнения, что человек, который живет в однополом союзе, сможет общаться, например, с представителями исламских государств,— говорил он тогда российским журналистам.— Я много лет занимался миротворческими миссиями именно в таких странах, например в Сомали, Судане, Афганистане. Лично знаком с президентом Афганистана, встречался с руководителями Сомали и Ирана, и мои собеседники всегда просили передать приветы супругу, прекрасно зная, что он мужчина. Потому что в международных руководящих кругах принято соблюдать приличия».

Одним из первых вызовов для нового главы МИДа станет полугодовое председательство Финляндии в ЕС, которое начнется 1 июля.

Для каждой страны статус председателя становится поводом заявить о своих приоритетах как в рамках ЕС, так и в отношениях с соседними странами. У Финляндии таких приоритетов несколько — экономический рост, занятость населения, безопасность, улучшение климата и решение проблем миграции. По словам профессора Финского научно-исследовательского института международных отношений Юхи Йокелы, Финляндия рассчитывает внести вклад в выработку единой политики ЕС по приему беженцев, а также в разрешение вопросов, связанных с безопасностью. «Урегулирование кризисов и миротворческая деятельность стали естественным путем развития для бывшей нейтральной страны»,— сделал вывод эксперт.

К решению экологических проблем Финляндия приступила еще на этапе планирования своего председательства. Например, чтобы снизить выбросы в атмосферу, финские власти решили увеличить число видеоконференций, а в Хельсинки проводить только те встречи, на которых будут приниматься решения. «Мы будем проводить минимум неформальных встреч, чтобы людям не приходилось ездить из города в город и генерировать выбросы»,— рассказала ранее замглавы департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Саннамария Ванамо. На борьбу с выбросами потратят и €500 тыс., которые страна-председатель обычно выделяет на подарки с символикой страны и ЕС: галстуки, платки, ручки.

Сотрудничество с Россией также среди прочего будет касаться сферы охраны природы и в основном будет проходить в рамках партнерства «Северное измерение». За годы существования программы в России с ее помощью реализовали 35 проектов, связанных с экологией. Совокупные инвестиции составили €3,4 млрд. Среди проектов, указанных на сайте «Северного измерения»,— строительство очистных сооружений для сточных вод в Гатчине и, например, проект прекращения прямого сброса стоков в Неву в Санкт-Петербурге. «Благодаря этому, по крайней мере частично, состояние природной среды Балтийского моря улучшилось»,— пояснила Саннамария Ванамо. Помимо этого, добавила она, в отношениях с РФ актуальными будут оставаться вопросы безопасности:

«У нас самая протяженная граница с Россией среди членов ЕС, и мы заинтересованы в том, чтобы она функционировала нормально».

Сотрудничать с российскими организациями хотят и дальше, однако новые проекты и суммы, которые на них планируют выделить, в Хельсинки пока не называют. «Финляндия всегда следовала этому подходу: когда на высоком политическом уровне есть напряженность, нужно работать на уровне населения, чтобы контакты сохранялись,— объяснил “Ъ” Юха Йокела.— И когда напряженность на политическом уровне будет снята, все уже будет готово к тому, чтобы сотрудничество успешно продолжалось».

Екатерина Мареева, Хельсинки; Галина Дудина