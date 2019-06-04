Дело бывшего ивановского губернатора доросло до Москвы

В понедельник Басманный райсуд отправил в СИЗО бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в растрате 700 млн руб. Сам экс-чиновник просился под домашний арест в подмосковную квартиру своего сына. При этом защита обращала внимание на то, что рассматривать ходатайство следствия начали в суде Иваново, а, отложив слушание, избрали подозреваемому меру пресечения в Москве.
Сразу после того, как судья Евгения Николаева установила личность Павла Конькова, который с сентября 2014 года по октябрь 2017 года являлся губернатором Ивановской области, а затем был избран депутатом региональной думы, подозреваемый сам заявил ходатайство. В нем говорилось, что экс-губернатора задержали 31 мая в Иваново, после чего Октябрьский райсуд по просьбе самого следствия отложил разбирательство на 72 часа. Вместо того, чтобы продолжить слушания в том же суде, в понедельник Следственный комитет России (СКР) обратился с новым ходатайством в Басманный райсуд Москвы, нарушив тем самым, по версии экс-губернатора и его защиты, ст. 242 УПК, в которой говорится, что дело должно рассматриваться одним и тем же судом. Следователь СКР и поддержавший его прокурор выступили против возвращения материалов в Иваново, и судья ходатайство экс-губернатора отклонила.
Тогда защитники попросили приобщить к делу документы о том, что подозреваемый Коньков награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и даже медалью «За содействие» СКР, удостоверение к которой подписал Александр Бастрыкин.
В них же вошли копии билетов, согласно которым господин Коньков с супругой собирался приехать на поезде в Москву, 2 июня вылететь из Домодедово в итальянскую Катанию и вернуться из нее 11 июня. Тем самым защитники заранее предвосхищали возможное заявление следствия о том, что их доверитель планировал скрыться за границу.
Впрочем, говорить о планируемом побеге в Италию следователь не стал, ограничившись стандартным набором данных для ареста: оставаясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью или уничтожить документы по делу. В связи с этим следователь просил заключить Павла Конькова как подозреваемого в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в СИЗО до 30 июля.
— А доказательства причастности к совершению преступления есть? — поинтересовалась судья, как показалось, несколько смутив следователя.
— Да, конечно,— выдержав паузу, ответил ей представитель СКР.— Причастность Конькова к растрате подтверждается материалами дела, результатами оперативно-разыскных мероприятий и показаниями свидетелей.
— А почему под стражу? Другие меры пресечения вами не рассматриваются? — снова спросила судья.
А когда следователь начал перечислять уже приведенные доводы, прервала его, сказав:
— Все понятно.
Эта мера пресечения будет соответствовать состоянию здоровья подозреваемого и его заслугам перед родиной, добавили адвокаты. При этом они отметили, что у следствия есть только одно подтверждение возможного побега со стороны Павла Конькова. Оно содержится в рапорте сотрудника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ капитана Евсюкова. Прослушав минутный разговор экс-губернатора со стоматологом, тот указал, что Павел Коньков 4 июня на очередной прием приехать не сможет, так как будет находиться в Италии. Но тот же оперативник указал, что Павел Коньков посетит врача после своего возвращения 11 июня, отметили защитники. Судья, отклонив предложение защиты о домашнем аресте, заключила экс-губернатора в СИЗО.
На эти деньги предполагалось сделать птицефабрику европейского уровня. Средства выделил областной фонд поддержки малого предпринимательства. ОАО, потратив только часть средств по назначению, остальные направило предприятиям, входящим в группу «Продо». Председатель фонда Алик Шарабидзе, приговоренный к девяти годам колонии, стал свидетелем обвинения по делу в отношении Павла Конькова. Его сообщником следствие считает экс управляющего директора ОАО Дмитрия Гришина, который был арестован за растрату в Воронеже. Сам «Ивановский бройлер» признан банкротом еще в 2015 году. Арестами только Павла Конькова и Дмитрия Гришина следствие, видимо, не ограничится. Во всяком случае, в деле говорится о пока неустановленных лицах, которые действовали с подозреваемыми.
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