Дело бывшего ивановского губернатора доросло до Москвы

В понедельник Басманный райсуд отправил в СИЗО бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в растрате 700 млн руб. Сам экс-чиновник просился под домашний арест в подмосковную квартиру своего сына. При этом защита обращала внимание на то, что рассматривать ходатайство следствия начали в суде Иваново, а, отложив слушание, избрали подозреваемому меру пресечения в Москве.

Сразу после того, как судья Евгения Николаева установила личность Павла Конькова, который с сентября 2014 года по октябрь 2017 года являлся губернатором Ивановской области, а затем был избран депутатом региональной думы, подозреваемый сам заявил ходатайство. В нем говорилось, что экс-губернатора задержали 31 мая в Иваново, после чего Октябрьский райсуд по просьбе самого следствия отложил разбирательство на 72 часа. Вместо того, чтобы продолжить слушания в том же суде, в понедельник Следственный комитет России (СКР) обратился с новым ходатайством в Басманный райсуд Москвы, нарушив тем самым, по версии экс-губернатора и его защиты, ст. 242 УПК, в которой говорится, что дело должно рассматриваться одним и тем же судом. Следователь СКР и поддержавший его прокурор выступили против возвращения материалов в Иваново, и судья ходатайство экс-губернатора отклонила.

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Тогда защитники попросили приобщить к делу документы о том, что подозреваемый Коньков награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и даже медалью «За содействие» СКР, удостоверение к которой подписал Александр Бастрыкин.

Кроме того, адвокаты огласили длинный список заболеваний, диагностированных у подсудимого, среди которых были панкреатит, гипертония и диабет, заключения о которых также включили в материалы.

В них же вошли копии билетов, согласно которым господин Коньков с супругой собирался приехать на поезде в Москву, 2 июня вылететь из Домодедово в итальянскую Катанию и вернуться из нее 11 июня. Тем самым защитники заранее предвосхищали возможное заявление следствия о том, что их доверитель планировал скрыться за границу.

Впрочем, говорить о планируемом побеге в Италию следователь не стал, ограничившись стандартным набором данных для ареста: оставаясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью или уничтожить документы по делу. В связи с этим следователь просил заключить Павла Конькова как подозреваемого в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в СИЗО до 30 июля.

— А доказательства причастности к совершению преступления есть? — поинтересовалась судья, как показалось, несколько смутив следователя.

— Да, конечно,— выдержав паузу, ответил ей представитель СКР.— Причастность Конькова к растрате подтверждается материалами дела, результатами оперативно-разыскных мероприятий и показаниями свидетелей.

— А почему под стражу? Другие меры пресечения вами не рассматриваются? — снова спросила судья.

А когда следователь начал перечислять уже приведенные доводы, прервала его, сказав:

— Все понятно.

Сам Павел Коньков сообщил, что считает себя невиновным, поэтому просит освободить его из-под стражи. А «в случае несогласия» избрать для него домашний арест, который он может проводить в квартире своего сына в подмосковной Балашихе.

Эта мера пресечения будет соответствовать состоянию здоровья подозреваемого и его заслугам перед родиной, добавили адвокаты. При этом они отметили, что у следствия есть только одно подтверждение возможного побега со стороны Павла Конькова. Оно содержится в рапорте сотрудника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ капитана Евсюкова. Прослушав минутный разговор экс-губернатора со стоматологом, тот указал, что Павел Коньков 4 июня на очередной прием приехать не сможет, так как будет находиться в Италии. Но тот же оперативник указал, что Павел Коньков посетит врача после своего возвращения 11 июня, отметили защитники. Судья, отклонив предложение защиты о домашнем аресте, заключила экс-губернатора в СИЗО.

По версии следствия, в 2011 году тогдашний первый заместитель губернатора Ивановской области Павел Коньков, курировавший экономику, пролоббировал выделение займа в размере 750 млн руб. ОАО «Ивановский бройлер».

На эти деньги предполагалось сделать птицефабрику европейского уровня. Средства выделил областной фонд поддержки малого предпринимательства. ОАО, потратив только часть средств по назначению, остальные направило предприятиям, входящим в группу «Продо». Председатель фонда Алик Шарабидзе, приговоренный к девяти годам колонии, стал свидетелем обвинения по делу в отношении Павла Конькова. Его сообщником следствие считает экс управляющего директора ОАО Дмитрия Гришина, который был арестован за растрату в Воронеже. Сам «Ивановский бройлер» признан банкротом еще в 2015 году. Арестами только Павла Конькова и Дмитрия Гришина следствие, видимо, не ограничится. Во всяком случае, в деле говорится о пока неустановленных лицах, которые действовали с подозреваемыми.

Алексей Соковнин