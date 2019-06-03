Бывший глава Дагестана Абдулатипов выступит свидетелем по делу о хищениях на 40 млн рублей

Лефортовский суд Москвы, в котором рассматривается уголовное дело о растрате бюджетных средств в отношении бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, вызвал на допрос в качестве свидетеля защиты бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова. Им вменяется хищение в форме растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн руб., выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.

Как рассказал ТАСС адвокат одного из обвиняемых, суд продлил бывшим чиновникам срок ареста на полгода — до 5 ноября. Очередное судебное заседание, на котором гособвинение огласит обвинительное заключение, назначено на 11 июня.

Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов были задержаны в феврале 2018 года. Как стало известно “Ъ”, это расследование начиналось два с половиной года назад с чиновников районного уровня.

О том, как следствие поднялось с районного уровня к правительству Дагестана, читайте в материале “Ъ”.

О том, как Рамазана Абдулатипова призвали в свидетели, читайте в материале “Ъ”.