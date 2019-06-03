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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Началась опытно-промышленная эксплуатация седьмого блока Нововоронежской АЭС

На Нововоронежской АЭС началась опытно-промышленная эксплуатация блока №7 (второго энергоблока станции замещения), сообщает управление информации и общественных связей станции. Это завершающий этап перед сдачей энергоблока в эксплуатацию.

На станции уточнили, что опытно-промышленная эксплуатация состоит из четырех подэтапов: освоение уровня мощности в 50%, в 75 %, освоение номинальной мощности в 90% и 100%, комплексное опробование оборудования энергоблока и его приемка в эксплуатацию.

«Этап опытно-промышленной эксплуатации закончится после успешных испытаний на всех осваиваемых уровнях мощности. После этого будет выполнена проверка Ростехнадзора сооруженного энергоблока на соответствие проекту и выдано соответствующее заключение»,— уточнили на станции. Планируется, что энергоблок будет сдан в эксплуатацию в декабре 2019 года.

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