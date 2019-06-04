Егор Ковальчук вернулся с севера

Новым вице-губернатором Челябинской области стал Егор Ковальчук. Он сменил в списке заместителей главы региона ушедшего в отставку Руслана Гаттарова. Господин Ковальчук будет курировать вновь создаваемое министерство промышленности и природных ресурсов региона и отвечать за подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. При этом полномочий, которые были у Руслана Гаттарова, новый замгубернатора не получит. Минэкономразвития региона перейдет в прямое подчинение врио губернатора, а министерство информационных технологий и связи области ранее было передано первому заместителю главы региона Виктору Мамину. Политологи называют Егора Ковальчука «грамотным управленцем» и не исключают, что после сентябрьских выборов полномочия между заместителями могут быть перераспределены.



Врио губернатора Алексей Текслер назначил своим заместителем Егора Ковальчука. Он займет место ушедшего с 3 июня в отставку Руслана Гаттарова. К исполнению обязанностей господин Ковальчук приступит с 4 июня. Он будет отвечать за работу вновь создаваемого министерства промышленности и природных ресурсов. Также вице-губернатор будет контролировать подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.

Министерство экономического развития области, которое курировал Руслан Гаттаров, перейдет в прямое подчинение врио губернатора. Сейчас Алексей Текслер аналогичным образом контролирует региональное министерство финансов. Ранее подведомственное господину Гаттарову областное министерство технологий и связи передали первому заместителю губернатора Челябинской области Виктору Мамину. Также под управление господина Мамина перешли аппарат губернатора и правительства, секретариат, государственно-правовое управление, комитет мобилизационной работы, министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области.

Егору Ковальчуку 46 лет, он начал карьеру на госслужбе с должности начальника МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ), избирался в состав челябинской гордумы. С 2010 года занимал должность заместителя главы города по ЖКХ, тогда администрацией Челябинска руководил Михаил Юревич. В ноябре 2012, когда господин Юревич уже был избран губернатором области, Егор Ковальчук был назначен главой областного министерства промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений Челябинской области, в 2014 году в статусе и.о. возглавил министерство радиационной и экологической безопасности региона. После победы Бориса Дубровского на выборах губернатора Челябинской области господин Ковальчук покинул должность, на его место была назначена Ирина Гладкова.

В 2015 году Егор Ковальчук стал директором департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Он руководил вопросами ЖКХ, энергетики, энергосбережения и капитального ремонта. В 2017 году господин Ковальчук в качестве свидетеля проходил по уголовному делу в отношении директора МУП «Управление городским хозяйством» Пыть-Яха Александра Рабиновича, который, по версии следствия, неэффективно потратил 98 млн руб., выделенных на строительство водоочистных сооружений. Внутреннее расследование в правительстве округа инициировала губернатор ХМАО Наталья Комарова. В марте 2019 года Егор Ковальчук ушел с должности и начал работать в Минстрое РФ.

Политолог Андрей Лавров отмечает, что Егор Ковальчук во время работы в Челябинске зарекомендовал себя как «грамотный управленец». «Я его знаю лет 15, с тех времен, когда он был депутатом городской думы. Он уже тогда производил впечатление грамотного управленца, деятельного и по-новому мыслящего. Я связываю с этим назначением большие перспективы»,— говорит господин Лавров. Политолог считает, что решение о курировании областного минэкономразвития Алексей Текслер принял из-за желания в ручном режиме контролировать наиболее важные сферы в регионе. «Происходит концентрация основных властных рычагов в руках Текслера. Это связано с общей дозой недоверия, которое испытывает врио губернатора к местным специалистам, работавшим в аппарате областной администрации при Дубровском»,— подчеркивает Андрей Лавров. Эксперт считает, что обращение Алексея Текслера к людям из «команды Юревича» связано с кадровым голодом в регионе. «Текслер широко использует резерв людей, которые при прежней власти не смогли найти с ней общий язык. Это не единственный подобный пример. Это нормально, он ищет, с одной стороны, людей местных, хорошо погруженных в местную повестку. С другой стороны, ищет людей, не скомпрометированных неудачным опытом губернаторства Бориса Дубровского»,— заключает политолог.

По мнению директора челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергея Зырянова, распределение полномочий между заместителями главы региона может быть временным. «Нельзя исключать того, что после выборов губернатора структура управления регионом будет скорректирована, и уже тогда станет понятно, кто и за что будет отвечать. Команда находится в стадии формирования, изменения в кадровом составе, думаю, еще будут в правительстве области. То, что было раньше, когда вице-губернатор отвечал за одно министерство, это расточительная система управления, поскольку ответственность вице-губернатора должна быть шире»,— считает господин Зырянов.

Карина Кальярова